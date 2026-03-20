Gli spareggi per andare ai Mondiali. L'Italia cammina sul filo

Giovedì 26 a Bergamo la semifinale con l’Irlanda del Nord, martedì 31 l’eventuale finale in Galles o in Bosnia. Sono le tappe per non mancare la qualificazione per la terza volta di fila. Gli errori commessi e perché ci troviamo a questo punto. L’analisi delle insidie. I fantasmi da affrontare
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