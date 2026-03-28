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Bosnia, stadio a capienza ridotta contro l'Italia. 500 i tifosi azzurri

Nazionale

Sono 500 i biglietti a disposizione dei tifosi azzurri per la sfida di martedì a Zenica contro la Bosnia, decisiva per l'accesso al mondiale. L'impianto, capace di contenere circa 13 mila spettatori, è sottoposto a sanzione Uefa e per la partita con l'Italia i posti disponibili scendono a poco meno di 9 mila. Tutti i biglietti per i tifosi di casa sono stati venduti in poche ore, subito dopo la vittoria in Galles

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Sono 500 i biglietti messi a disposizione dei tifosi italiani per la sfida con la Bosnia di martedì, decisiva per la qualificazione al mondiale e che sfideranno anche questa ondata di freddo intenso (neve e zero gradi) che sta colpendo il Paese. Il settore occupato dai supporter azzurri sarà un piccolo spicchio di uno stadio, il Bilino Polje di Zenica, che può contenere circa 13 mila spettatori in totale. Un "catino" caldo ed appassionato, che più volte si è rivelato un fattore decisivo per spingere la nazionale bosniaca alla vittoria. Per questo motivo viene preferito al più capiente ma meno "trascinante" stadio di Sarajevo, peraltro in parziale ristrutturazione. 

Tifosi Bosnia
©Ansa

Capienza ridotta

Ma martedì contro l'Italia non ci saranno 13mila spettatori a Zenica, bensì poco meno di 9mila. Questo perché l'Uefa ha sanzionato la Bosnia con una riduzione della capienza del 20% dell'impianto, a seguito del pessimo comportamento degli spettatori del Bilino Polje il 15 novembre scorso durante la partita di qualificazione mondiale contro la Romania. In quell'occasione, la Federazione continentale ravvisò atti di "discriminazione, razzismo, disturbo durante l'inno nazionale e mancanza di ordine e disciplina dentro e fuori lo stadio", comminando 60mila franchi svizzeri di multa alla Federazione bosniaca e, come sanzione aggiuntiva, una riduzione di un quinto della capienza dello stadio, in particolare i settori dietro le due porte, in occasione della successiva sfida ufficiale casalinga. Che sarà proprio quella contro l'Italia, martedì. Quando i tifosi di casa saranno sì meno, ma non per questo meno caldi e rumorosi. L'attesa in Bosnia è enorme: tutti i biglietti disponibili sono stati venduti in poche ore, subito dopo la vittoria ai rigori in Galles.

Tifosi Bosnia
©Ansa

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