Sarà il ct dell’Under 21 azzurra a guidare la Nazionale nelle due amichevoli programmate per il 3 e il 7 giugno, entrambe in trasferta, rispettivamente contro il Lussemburgo e contro la Grecia. Silvio Baldini, alla guida degli Azzurrini dallo scorso luglio, soltanto un anno fa vinceva i playoff di Serie C sulla panchina del Pescara LA CARRIERA DI SILVIO BALDINI

Silvio Baldini, ct dell’Under 21, guiderà la Nazionale italiana nelle due amichevoli previste a giugno, contro Lussemburgo e Grecia. È ufficiale la decisione della Figc che dopo l'eliminazione dal Mondiale contro la Bosnia, l’addio di Gennaro Gattuso e in attesa di scegliere il nuovo commissario tecnico, si affida all’allenatore toscano per i prossimi impegni degli Azzurri. L’Italia sarà impegnata mercoledì 3 giugno alle 20.45 in trasferta contro il Lussemburgo, poi domenica 8 sempre alle 20.45 sull’isola di Creta, contro la Grecia. In panchina, dunque, Silvio Baldini, coadiuvato dal suo staff nell’Under21. cercasi ct Ancelotti rinnova col Brasile: le scadenze dei big in panchina

Il precedente di Di Biagio ct ad interim Non è la prima volta che la Figc ‘promuove’ il ct dell’Under 21 in attesa di nominare un nuovo commissario tecnico della nazionale maggiore. Già dopo la sconfitta nel playoff contro la Svezia del 2017 e la mancata qualificazione al Mondiale in Russia (con Giampiero Ventura ct) e in attesa della nomina di Roberto Mancini, alla guida dell’Italia venne scelto Luigi ‘Gigi’ Di Biagio, ai tempi ct degli Azzurrini, proprio come oggi Baldini. Di Biagio guidò gli Azzurri nelle due non semplici amichevoli contro Argentina e Inghilterra: il bilancio fu di una sconfitta (0-2 con le reti argentine di Banega e Lanzini) e un pareggio (1-1, gol di Vardy e Insigne), poi Di Biagio tornò a guidare l’Under all’arrivo del Mancio.

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Chi è Silvio Baldini Classe 1958, nato a Massa, Silvio Baldini è attualmente il commissario tecnico dell’Under 21 azzurra, incarico che ricopre dallo scorso mese di luglio, quando ha preso il posto di Carmine Nunziata. Prima della panchina degli Azzurrini, la sua ultima esperienza era stata quella con il Pescara. Da sottolineare infatti che soltanto un anno fa, di questi tempi, Baldini guidava gli abruzzesi in Serie C. Dopo aver chiuso al primo posto il girone d’andata, il Pescara chiuse quarto ma vinse i playoff, grazie al successo in finale ai rigori contro la Ternana. Dopo aver conquistato quindi la promozione in Serie B, lasciò Pescara e divenne ct dell'Under.. Baldini, che ha iniziato in panchina in C1 con la Massese nel 1992, ha allenato in Serie A Empoli, Parma, Lecce e Catania, e poi guidato tra le altre squadre in diverse categorie anche Siena, Carrarese, Chievo, Brescia, Palermo, Vicenza, Perugia, Crotone e appunto Pescara.