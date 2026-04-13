"Dialogare con tutti sarà la parte fondamentale, chi ci sarà deve dialogare con le altre componenti. La Serie A deve essere determinante per la scelta di un presidente, negli ultimi anni purtroppo sono state fatte scelte determinate da leghe inferiori. Il calcio deve cambiare in modo drastico e noi come Lega Serie A dobbiamo determinare questo - ha aggiunto -. Ho dei dubbi, spero che questa persona possa cambiare tutte queste cose che oggi non funzionano, ma sarà complicato, il nostro è un sistema ingessato, ci vogliono dei cambiamenti radicali e importanti, ma ci vorrà del tempo. Non c'è da valutare solo quella che può essere la nazionale maggiore, ma valutare un po' tutto il sistema", ha concluso.