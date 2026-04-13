Presidenza Figc, Malagò candidato dalla Lega Serie A: le news live
L'Assemblea della Lega Serie A ha scelto Malagò come candidato presidente della Figc: 18 i club che hanno sottoscritto la candidatura. Lazio e Verona non si sono espressi sul nome. Comunque un vasto consenso per l'ex presidente del Coni da parte dei club di Serie A, che, ricordiamo, pesano per il 18% nelle elezioni federali. Il voto per il presidente Figc il 22 giugno. Le news e gli aggiornamenti live
La prossima settimana incontro Lega Serie A-Malagò
La prossima settimana ci sarà un incontro tra la Lega Serie A e Giovanni Malagò, dopo la giornata di oggi in cui i club hanno scelto l'ex presidente del Coni come candidato alla presidenza Figc
La Serie A ha scelto Malagò come candidato presidente Figc
La Serie A ha fatto la sua scelta: è Giovanni Malagò il nome come candidato alla presidenza della Figc. Cosa è successo e i dettagli nel video della nostra inviata Silvia Vallini
Domani l'Assemblea della Lega Serie B
Domani toccherà ai club di Serie B esprimersi sul tema delle candidature per la presidenza della Figc
Lazio e Verona non sottoscrivono candidatura Malagò
Lazio e Verona non hanno votato formalmente contro, considerando che non c'è stata alcuna votazione per presentare la candidatura, ma non hanno firmato a favore di Malagò. La posizione di Lazio e Verona non riguarderebbe né il programma né la figura (Malagò nello specifico), quanto piuttosto il metodo normativo che regola l'intero sistema sportivo e calcistico, fondato su una legge del 1981, quella sul professionismo
La Serie A sceglie Malagò come candidato presidente Figc
La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell'ex numero uno del Coni è arrivato durante l'assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno firmato la candidatura di Malagò
La posizione di Lazio e Verona
Secondo quanto si apprende, Lazio e Verona non si sono espresse sul nome, semplicemente prima vorrebbero rivedere il sistema normativo, ma non si sono dette contrarie a Malagò
Si aggiunge anche il Sassuolo: 18 club di A a favore di Malagò
Anche il Sassuolo, in precedenza tra i contrari, si sarebbe aggiunto agli altri club favorevoli a Malagò, che ora quindi sono 18. Resterebbero contrari, da quanto si apprende, solo Lazio e Verona. Ricordiamo che queste sono indiscrezioni sulle posizioni dei club, ma la votazione ancora non si è svolta ufficialmente
I tre contrari
Sempre secondo quanto trapela dall'Assemblea di Lega, i tre club contrari all'indicazione di Malagò sarebbero Lazio, Verona e Sassuolo
Serie A, 17 sì a Malagò: i dettagli da Milano
Secondo quanto trapela dall'Assemblea della Lega Serie A sarebbero 17 le preferenze per Malagò come candidato presidente della Figc. Silvia Vallini ci racconta tutto da Milano
Serie A: 17 preferenze per Malagò candidato alla presidenza Figc
Da quello che emerge dell'Assemblea della Lega Serie A sono 17 le preferenze per Giovanni Malagò come candidato presidente Figc
Iniziata l'Assemblea: le ultime dalla Lega Serie A
E' iniziata l'Assemblea della Lega Serie A: le ultime dalla nostra inviata Silvia Vallini nel VIDEO
Carnevali: "Sistema ingessato, servono cambiamenti radicali"
"Dialogare con tutti sarà la parte fondamentale, chi ci sarà deve dialogare con le altre componenti. La Serie A deve essere determinante per la scelta di un presidente, negli ultimi anni purtroppo sono state fatte scelte determinate da leghe inferiori. Il calcio deve cambiare in modo drastico e noi come Lega Serie A dobbiamo determinare questo - ha aggiunto -. Ho dei dubbi, spero che questa persona possa cambiare tutte queste cose che oggi non funzionano, ma sarà complicato, il nostro è un sistema ingessato, ci vogliono dei cambiamenti radicali e importanti, ma ci vorrà del tempo. Non c'è da valutare solo quella che può essere la nazionale maggiore, ma valutare un po' tutto il sistema", ha concluso.
Giunto in sede anche Cairo
Arrivato in Lega anche il presidente del Torino
Anche Giulini in sede
Anche il presidente del Cagliari ha raggiunto la sede della Lega Serie A
Altri presidenti in Lega ora
Arrivati anche Scaroni (Milan), Lotito (Lazio) e Fenucci per il Bologna
Arrivato anche Ferrero
In sede della Lega anche il presidente del club bianconero Ferrero
Dossier Gravina: la relazione sui problemi del calcio italiano e le possibili soluzioni
Il presidente uscente della Figc Gabriele Gravina ha reso pubblica la sua relazione sulla salute del calcio italiano che aveva preparato in vista dell’audizione presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, poi annullata dopo le sue dimissioni da presidente Figc. Nel documento che segue ci sono le criticità affrontate da Gravina durante il suo mandato, le analisi e le possibili soluzioni dal suo punto di vista (e il perché non sia riuscito a metterle in pratica). Al link il documento completo
Carnevali: "Malagò può essere la persona giusta, ma opportuno valutare anche altri nomi""
"Penso che Malagò possa essere la persona giusta, ma è opportuno valutare anche altri candidati, il presidente Figc deve essere una persona che conosce bene il calcio, il nostro mondo. Credo che il voto della Serie A debba avere un peso determinante nella votazione, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando il presidente è stato espressione di leghe minori"
Arrivato in Lega anche Carnevali
Ha raggiunto la sede della Lega Serie A anche l'Amministratore delegato del Sassuolo
Gravina al Corriere: "La Nazionale non interessa a nessuno"
Il presidente Figc dimissionario ha concesso ieri un'intervista a 'Il Corriere della Sera': "La Nazionale interessa solo ai tifosi. Quando le cose vanno male allora salta fuori chi, come la politica, usa il calcio per riposizionarsi. Sto vivendo da recluso. La frase sugli altri sport? Dovevo spiegare meglio"
Gravina: 'La Nazionale non interessa a nessuno'Vai al contenuto
Cairo: "Malagò è una persona su cui puntare"
Intervenuto ieri in diretta su Sky Sport 24 per la Milano Marathon, il presidente del Torino ha parlato dell’ipotesi di Giovanni Malagò candidato come nuovo presidente Figc: "Lo conosco bene e lo stimo -le parole di Urbano Cairo- È una persona molto capace, ha fatto bene al Coni. Per me sicuramente potrebbe essere una persona su cui puntare"
Presidenza Figc, l'opinione di Urbano Cairo sull'ipotesi MalagòVai al contenuto
Altri arrivi in Lega
Oltre a Percassi per l'Atalanta, sono giunti in sede anche i dirigenti di Pisa e Cagliari
Come funzionano le elezioni per il presidente Figc
Quali sono i passaggi burocratici per presentare una candidatura ufficiale? Chi avrà diritto di voto e come si calcola il quorum necessario per la vittoria? Di seguito una guida sul funzionamento delle elezioni
Elezioni Figc: come funzionano e tutto quello che c'è da sapereVai al contenuto
Malagò il nome verso cui converge la Serie A: gli scenari
Ieri a Sky Calcio Club con Fabio Caressa le ultime in vista dell'Assemblea di Lega di oggi. La candidatura della Serie A di Malagò non basterà da solo, servirà poi il sostegno di altre componenti. Nel video la spiegazione
In Lega anche Beppe Marotta
Anche il presidente dell'Inter ha raggiungo la sede della Lega per l'Assemblea
Già arrivato Chiellini per la Juventus
Giorgio Chiellini, in rappresentanza della Juventus, ha raggiunto da poco la sede della Lega
Figc, il nuovo presidente il 22 giugno: il peso delle componenti
Il prossimo presidente della Figc verrà votato il 22 giugno, con la scelta dei 275 delegati che rappresentano le varie componenti: Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) 34%, Atleti (Aic) 20%, Serie A 18%, Lega Pro 12%, Tecnici (Aiac)10%, Lega Serie B 6%.
La situazione all'interno della Lega Serie A
La maggioranza al momento è orientata su Giovanni Malagò. Ha dalla sua parte figure molto influenti come Beppe Marotta, le grandi squadre, un consenso che dovrebbe arrivare ai 16 voti su 20 necessari già oggi. All’opposizione, al momento, una sparuta minoranza di club (capeggiata dalla Lazio di Claudio Lotito), che non sembra però avere i numeri per fermare la candidatura
Elezioni Figc, la Serie A verso il nome di Malagò: lunedì la riunioneVai al contenuto
Oggi l'Assemblea della Serie A: si decide sul nome di Malagò candidato alla Figc
Tra poco i presidenti dei club di Serie A si riuniranno a Milano: l'assemblea di Lega di oggi segnerà un momento importante perché si deciderà il candidato della componente per la presidenza della Figc. Il nome che sembra accogliere il favore della maggioranza dei club è quello di Giovanni Malagò