In un'intervista al Guardian, Gianluigi Buffon è tornato a parlare della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, la terza consecutiva dopo la sconfitta contro la Svezia nel 2017 (partita che lo vedeva titolare in porta) e quella contro la Macedonia del Nord nel 2022. Questa volta, Buffon è tornato a vivere uno spareggio Mondiale come capo delegazione della Nazionale, ruolo che ha ricoperto dal 2023 fino alle dimissioni dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia. "È stata una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me stesso", ha raccontato. "Se me lo avessero detto 12 anni fa, avrei risposto che sarebbe stato molto più facile vedere mille alieni intorno a me piuttosto che l'Italia non qualificarsi a tre Mondiali consecutivi. Ma questa è la realtà. Per superare questo dobbiamo capire perché ci sono difficoltà. Dobbiamo cambiare. Se siamo chiari in questa analisi, abbiamo il potenziale per creare un futuro molto migliore. Ma se neghi che ci sia un problema, quel problema rimarrà sempre lì."