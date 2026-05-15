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Italia Under 17, i convocati del Ct Franceschini per il raduno pre-Europeo

Nazionale
Foto sito web figc.it

Il Ct Daniele Franceschini ha convocato i 26 calciatori che si alleneranno a Roma dal 19 al 22 maggio prima dell'amichevole contro la Roma U17 venerdì 22 maggio alle 11. Lo stesso giorno verrà poi resa nota la lista dei 20 ragazzi che andranno agli Europei, in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia. Il 21 maggio ci sarà anche il sorteggio dei Mondiali U17 (dal 17 ottobre al 7 novembre in Qatar)

SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 37^ GIORNATA

  • PORTIERI: Costoli (Genoa), Giaretta (Juventus), Lupo (Lecce)
  • DIFENSORI: Albini (Como), Bonifazi (Roma), Dattilo (Roma), Diallo (Parma), Donato (Inter), Gaffurini (Torino), Puricelli (Inter), Rocca (Inter), Varali (Parma)
  • CENTROCAMPISTI: Ballarin (Venezia), Biondini (Empoli), Fabbri (Modena), Gasparello (Atalanta), Guaglianone (Roma), Okon-Engstler (Club Brugge), Olivieri (Empoli)
  • ATTACCANTI: Borsa (Milan), Casagrande (Hellas Verona), Corigliano (Juventus), Croci (Fiorentina), Fugazzola (Atalanta), Landi (Empoli), Perillo (Empoli)

Il programma degli Europei Under 17

L'Italia, campione europea per la prima volta nel 2024 e semifinalista nel 2025, è stata sorteggiata nel Girone B insieme a Francia, Montenegro e Danimarca.

  • 26 maggio, ore 13.30 (Tallinn): Italia-Francia
  • 29 maggio, ore 13.30 (Tallinn): Italia-Montenegro
  • 1 giugno, ore 13.30 (Tallinn): Italia-Danimarca
  • 4 giugno, ore 13.30 (Tallinn): semifinale 1
  • 4 giugno, ore 19 (Tallinn): semifinale 2
  • 7 giugno, ore 19 (Tallin): finale

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