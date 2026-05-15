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Mondiali Under 20 femminili, sorteggio gironi: Italia con Giappone, Nuova Zelanda e Usa

Nazionale
Foto sito web figc.it

Sono stati sorteggiati a Lodz i gironi dei Mondiali Under 20 femminili, in programma dal 5 al 27 settembre in Polonia. Le Azzurrine tornano a partecipare dopo 14 anni e sono state inserite nel Gruppo D: ecco quando affronteranno le loro avversarie

ITALIA U17, I CONVOCATI PER IL RADUNO PRE-EUROPEO

  • Gruppo A: Polonia, Argentina, Messico, Benin
  • Gruppo B: Brasile, Tanzania, Canada, Inghilterra
  • Gruppo C: Francia, Corea del Sud, Ecuador, Ghana
  • Gruppo D: Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ITALIA
  • Gruppo E: Corea del Nord, Portogallo, Costarica, Colombia
  • Gruppo F: Spagna, Nigeria, Nuova Caledonia, Cina

Il programma dell'Italia

  • 6 settembre, ore 18 (Lodz): Stati Uniti-Italia
  • 9 settembre, ore 18 (Lodz): Italia-Nuova Zelanda
  • 12 settembre, ore 15 (Lodz): Italia-Giappone
  • 16/17 settembre: ottavi di finale
  • 19/20 settembr: quarti di finale
  • 23 settembre: semifinali
  • 26 settembre: finale 3° posto
  • 27 settembre: finale

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