Sono stati sorteggiati a Lodz i gironi dei Mondiali Under 20 femminili, in programma dal 5 al 27 settembre in Polonia. Le Azzurrine tornano a partecipare dopo 14 anni e sono state inserite nel Gruppo D: ecco quando affronteranno le loro avversarie

ITALIA U17, I CONVOCATI PER IL RADUNO PRE-EUROPEO