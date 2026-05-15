Mondiali Under 20 femminili, sorteggio gironi: Italia con Giappone, Nuova Zelanda e UsaNazionale
Sono stati sorteggiati a Lodz i gironi dei Mondiali Under 20 femminili, in programma dal 5 al 27 settembre in Polonia. Le Azzurrine tornano a partecipare dopo 14 anni e sono state inserite nel Gruppo D: ecco quando affronteranno le loro avversarie
- Gruppo A: Polonia, Argentina, Messico, Benin
- Gruppo B: Brasile, Tanzania, Canada, Inghilterra
- Gruppo C: Francia, Corea del Sud, Ecuador, Ghana
- Gruppo D: Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ITALIA
- Gruppo E: Corea del Nord, Portogallo, Costarica, Colombia
- Gruppo F: Spagna, Nigeria, Nuova Caledonia, Cina
Il programma dell'Italia
- 6 settembre, ore 18 (Lodz): Stati Uniti-Italia
- 9 settembre, ore 18 (Lodz): Italia-Nuova Zelanda
- 12 settembre, ore 15 (Lodz): Italia-Giappone
- 16/17 settembre: ottavi di finale
- 19/20 settembr: quarti di finale
- 23 settembre: semifinali
- 26 settembre: finale 3° posto
- 27 settembre: finale