Le parole a inizio raduno che porterà alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: "So che sono qui solo perché Gattuso si è dimesso. Chi prenderei come Ct? Inutile fare i nomi di Guardiola o Fabregas, in Italia abbiamo tanti allenatori bravi". Sulla crisi del nostro calcio: "È tutto in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco. Ho convocato l'U21 più Donnarumma e Pio in ottica Olimpiadi" ITALIA, CHI SONO I CONVOCATI DA BALDINI

"Credo che per allenare la Nazionale Italiana ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l'ho. Oggi molti tifosi sono contenti perché vedono un cambiamento, ma io non faccio il pavone, sono uno che ha la possibilità di fare l'Europeo Under 21 e magari di vincerlo, le Olimpiadi, e magari di vincerle; solo a quel punto allora avrei la speranza di allenare la Nazionale maggiore. Io credo nel merito, non nei colpi di fortuna. E aggiungo che so bene di essere qui perché Gattuso si è dimesso, altrimenti non ci sarei stato. Farò queste due partite e spero siano di aiuto". Lo dice con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto Silvio Baldini, nella prima conferenza stampa dopo l'inizio del raduno che porterà alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Convocati Donnarumma, Pio Esposito e tantissimi altri giovani della sua Under 21. "Ho convocato il mio gruppo e due giocatori di livello come Donnarumma e Pio Esposito perché verso le Olimpiadi (del 2028, ndr) vedo la possibilità di averli in squadra".

"Futuro Ct? Inutile fare i nomi di Guardiola o Fabregas" Baldini quindi è stato molto chiaro sul suo ruolo, solo momentaneo: "Chi prenderei come Ct? Un allenatore col curriculum, ma è inutile fare i nomi di Guardiola o Fabregas — ha proseguito lui in conferenza —. Loro sono una grande espressione del gioco, ma in Italia abbiamo tanti allenatori bravi, alcuni nomi che si sentono sarebbero in grado di dare una bella impronta. Spero solo di essergli utile". Quindi aggiunge, tornando al tema convocazioni: "Mi ha contattato solo Donnarumma dandomi disponibilità. II messaggio è chiaro: il calcio italiano vuole vedere un cambiamento. Sono convintissimo che i ragazzi faranno benissimo. Gli altri big non mi hanno chiamato? Nessuna delusione, penso che la ferita della Bosnia sia ancora troppo grande, anche se mi avessero chiamato avrei circoscritto le convocazioni a questi due anche nell'ottica del mio lavoro futuro. A volte è meglio starsene a riposo". il programma Italia, scatta il raduno agli ordini di Baldini

Sulla crisi del calco italiano: "Tutto in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi" Non potevano mancare le domande sui problemi del calcio italiano: "Per come la vedo io è semplice, il nostro calcio è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio — ha detto Baldini —. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Sono cose che ho sempre detto. Mi diverto a chiamarli 'lestofanti', e spesso questi hanno in mano i fili del gioco. Il calcio italiano va riformato innanzitutto nelle persone, finché non ci saranno dirigenti seri ci sarà un problema".

Tema giovani: "Dov'è il vantaggio nel comprare un giocatore di 39 anni invece che trovarne uno nel vivaio?" Il gruppo della doppia amichevole (Lussemburgo il 3 giugno e Grecia il 7) è giovanissimo, altro grande tema legato al calcio italiano: "L'esperienza la fai giocando e, se l'esperienza è limitata a poche partite, il tuo valore rimane ingabbiato. A livello giovanile le Nazionali sono andate bene, poi il problema è stato il salto in quella maggiore". In sintesi: "Serve farli giocare, ma non è un problema di Federazione, è un problema di squadre. Dov'è il vantaggio nel comprare un giocatore di 39 anni invece di prenderne uno di venti dalla tua stessa squadra?".