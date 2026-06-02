Alla vigilia della prima delle due amichevoli della Nazionale (mercoledì alle 20.45 in trasferta contro il Lussemburgo e domenica sera in Grecia) il Ct Silvio Baldini parla a Sky: "Questo è un gruppo in cui c'è tantissima sostanza in vista dei prossimi Europei: abbiamo giocatori pronti a esplodere come è successo a Palestra o Pisilli. Sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito: si sono messi a disposizione e ci hanno ringraziato loro"

Vigilia di Lussemburgo-Italia, l'amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della Nazionale di Silvio Baldini. Il Ct, che ha voluto premiare il "suo" gruppo dell'Under 21 convocando i "giovani", ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.



È emozionato in vista di questa prima da Ct della Nazionale?

"L’emozione c’è stata prima di arrivare a Coverciano: è stato quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite e in quell’attesa mi sono sentito veramente emozionato. Poi una volta messo piede a Coverciano... Ora dobbiamo giocare, inutile farci prendere dalle emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta"



Come si sono allenati in questi giorni i ragazzi? Donnarumma si è messo a disposizione e Lipani diceva che è stato un esempio anche vedere come si allena. Qualcuno magari gli avrebbe chiesto un selfie e oggi invece lo hanno avuto come compagno di squadra

"I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo ma lo sapevo già perché è quasi un anno che ho in mano questo gruppo. Siamo rimasti veramente sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma, ma anche di Pio Esposito, che si sono messi a disposizione, e la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Dovrebbe essere l’opposto... Vedere questi ragazzi così umili e così attaccati alla maglia della Nazionale e soprattutto cercare di essere aiuto agli altri, mettendosi allo stesso livello, e che poi ringraziano per essere stati accettati... Non si sono sentiti più bravi, ma si sono sentiti allo stesso livello"



C’è della sostanza, qualcosa di "concreto" in questo gruppo, da poter riprendere in vista dei prossimi Europei e Mondiali?

"C’è tanto, ma tanto, tantissimo, perché questi sono giocatori bravissimi che già giocano in Serie A e sono giocatori nel momento in cui possono esplodere come è successo a Palestra e Pisilli: sono pronti ad arrivare nel grande calcio come è successo a questi ragazzi"



Un po' emozionato lo deve essere, perché la maglia azzurra è un orgoglio...

"Le emozioni sono quelle che ti danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale anche per essere una persona migliore. Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti"