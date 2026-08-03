Il Galles ha ritirato pubblicamente il sostegno alla candidatura del presidente Fifa, Gianni Infantino, per un nuovo mandato. Dopo le polemiche sulla proposta di vendere a privati quote nella Coppa del Mondo, la Football Association of Wales ha diffuso una dichiarazione in cui parla di "fallimenti nella buona governance, nei processi, nella leadership". Dunque, ha annunciato, non sosterrà Infantino per il mandato 2027-2031. E' la prima federazione che si esprime pubblicamente sulla ricandidatura del dirigente svizzero. Questo è l'annuncio della federazione gallese, riportato da Sky Uk: "L’Associazione Calcistica del Galles conferma con la presente il ritiro del proprio sostegno alla candidatura del signor Gianni Infantino per la rielezione a Presidente Fifa per il periodo 2027–2031. I recenti fallimenti in termini di buona governance, processi, leadership, valori, gestione degli stakeholder, comunicazioni e giudizio sano ci hanno portato a una posizione in cui il signor Infantino ha perso la fiducia della FAW per rimanere al timone del calcio mondiale. Non mettere al primo posto i migliori interessi del calcio è un fallimento che non possiamo accettare".