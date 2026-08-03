Randal Kolo Muani è pronto a ricominciare la sua avventura con la Juventus. "Sono contentissimo, in ogni sessione di mercato ho cercato di tornare qui - ha detto nella sua prima intervista da nuovo giocatore bianconero -, questa storia non era finita". Anche i compagni McKennie e Thuram sono contenti di riabbracciarlo, come dimostra il video pubblicato sui social bianconeri

Il sorriso è quello di chi ha ritrovato il posto che desiderava. Randal Kolo Muani è di nuovo un giocatore della Juventus e ha espresso tutta la sua felicità nella prima intervista in bianconero: "Sono contentissimo, finalmente sono riuscito a tornare. Era da tempo che lo desideravo e finalmente questo momento è arrivato. Questa storia non era finita, voglio terminare quello che ho iniziato e continuare a scrivere questa bella storia". Poi ancora: "La Juventus è una grande famiglia - ha continuato l'attaccante - e mi ha accolto come tale. I tifosi e il club mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto e io voglio ricambiarlo". Come? Segnando tanti gol e cercando di vincere qualche trofeo: "Non ho mai nascosto la mia voglia di tornare. In ogni sessione di mercato ho cercato di venire per giocare ancora con la Juventus e segnare per i tifosi e per il club. Tornare qui per me è stata una scelta logica. Ho ancora più voglia di segnare, di brillare e soprattutto vincere dei trofei". Infine, un messaggio diretto ai tifosi: "Ciao bianconeri, sono contento di ritrovarvi e non vedo l'ora di rivedervi allo Stadium per segnare e vincere dei trofei. Forza Juve!"

L'accoglienza dei compagni McKennie e Thuram

Il ritorno di Kolo Muani è stato riabbracciato con entusiasmo anche all'interno dello spogliatoio bianconero. Ad attenderlo soprattutto Weston McKennie e Khéphren Thuram, che lo hanno accolto tra abbracci, urla e risate. Come si vede nel video postato dalla Juventus sui social (link qui di seguito).