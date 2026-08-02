Lazio, Gattuso: "Servono un attaccante e un difensore. Romagnoli? Non so se andrà via"

La Lazio continua la preparazione estiva e vince un'altra amichevole battendo 2-1 l'Ascoli. Al termine della partita Gennaro Gattuso ha dato qualche indicazione di mercato: "Non dobbiamo prendere tanto per prendere. Ci mancano due cose: un attaccante e un centrale di difesa. Romagnoli? Non so se andrà via, sta lavorando bene"

Prosegue il precampionato della Lazio. Dopo il successo contro l'Avellino, i biancocelesti hanno superato anche l'Ascoli per 2-1 grazie ai gol di Mattia Zaccagni e Petar Ratkov. Al termine dell'amichevole, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sul mercato e sul lavoro svolto dalla squadra in queste settimane di ritiro. "Sappiamo bene - ha detto Gattuso - che mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo. Non dobbiamo prendere tanto per prendere: devono arrivare un attaccante e un centrale di difesa. Romagnoli? Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile".

"Tifosi? Li riconquisteremo"

Tra i temi affrontati anche il rapporto con i tifosi: "Abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e provare a fargli cambiare idea. Sarà dura giocare in casa in questa situazione, ma per noi avere i tifosi è un valore aggiunto". "Possiamo cambiare le cose - conclude Gattuso - solo con le prestazioni e con i fatti, ci conquisteremo la loro fiducia nelle trasferte. All'Olimpico i tifosi sono il dodicesimo uomo e ci farebbe comodo averli dalla nostra parte"