"Sono molto grato per questa opportunità e orgoglioso di indossare la maglia della Juventus", parola di Kerim Alajbegovic. Il fantasista bosniaco è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, che l'ha acquistato dal Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro, 2 milioni di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. "Non vedo l'ora di dare tutto per questo club e per i suoi tifosi", ha scritto il classe 2007 su Instagram