Qui tutta la giornata live di lunedì 3 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Ufficiale Alajbegovic e Kolo Muani: come giocherà la Juve?
- Offerta del Psg per Suzuki: i bianconeri inseguono
- Inter, nuovo sondaggio per Diaby
- Sassuolo-Adzic, c'è l'accordo con la Juventus
- Roma, le richieste di Gasperini
- Sondaggio del Newcastle per Giorgio Scalvini
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Le trattative concluse in Serie B
- Tabellone mercato Serie B
Calciomercato, il Psg offre 28 milioni e bonus al Parma per Suzuki. La Juve insegue
Il Psg è in vantaggio sulla Juventus per il cartellino di Zion Suzuki. Il club francese ha fatto un'offerta da circa 28 milioni di euro più bonus per il cartellino del portiere giapponese classe 2002 e ora sta provando a trovare l'intesa definitiva con il club emiliano
Calciomercato, le squadre che hanno speso di più quest'estate: Juve quarta
Col doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic (e in attesa delle cessioni) la Juventus fa un balzo in classifica posizionandosi ai piedi del podio dei club che hanno speso di più in questa sessione estiva di calciomercato (considerato il saldo fra entrate e uscite, tenendo in considerazione solo il costo del cartellino e non gli eventuali bonus)
Chi ha speso di più finora sul mercato: solo 3 le big della Premier davanti alla JuveVai al contenuto
Juventus, gli acquisti di calciomercato più costosi: Kolo Muani è 18°
Due ufficialità per la Juve: Kolo Muani e Alajbegovic sono due nuovi giocatori bianconeri. Sia il francese che il bosniaco rientrano tra gli acquisti più cari di sempre nella storia del club. Ricordate gli altri? Ecco la classifica (dati Transfermarkt)
Gli acquisti più costosi nella storia della Juve: Kolo Muani è 18°Vai al contenuto
Juventus, come cambia la formazione dopo il calciomercato con Alajbegovic e Kolo Muani
Il mercato della Juventus è entrato nel vivo: prima della partenza per la tournée in Asia e in Australia, Spalletti abbraccia sia l'esterno bosniaco Kerim Alajbegovic che l'attaccante francese Randal Kolo Muani (ufficializzati entrambi domenica 2 agosto). In attesa delle prossime operazioni, ecco le possibili varianti del nuovo undici tipo bianconero
Come giocherà la Juventus con Alajbegovic e Kolo MuaniVai al contenuto
Juventus, Alajbegovic si presenta: "Un orgoglio essere qui, sono pronto"
"Sono molto grato per questa opportunità e orgoglioso di indossare la maglia della Juventus", parola di Kerim Alajbegovic. Il fantasista bosniaco è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, che l'ha acquistato dal Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro, 2 milioni di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. "Non vedo l'ora di dare tutto per questo club e per i suoi tifosi", ha scritto il classe 2007 su Instagram
Kolo Muani ufficiale alla Juventus: operazione da 38+12 milioni
Kolo Muani è di nuovo ufficialmente un giocatore della Juventus. Operazione a titolo definitivo per 38 milioni di euro più 12 di bonus. L'attaccante francese torna quindi a Torino e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031
Brentford, ufficiale Sangaré: è il colpo più costoso della storia del club
Il Brentford ha acquistato il centrocampista maliano Mamadou Sangaré dal Lens per una cifra record per il club: 48 milioni di euro (dati Transfermarkt). Contratto quinquennale con opzione per un ulteriore anno
Chelsea, ufficiale Barco: la lunghissima rosa per la stagione 2026/27
Il Chelsea ufficializza l'acquisto di Barco dallo Strasburgo, accoglie Welbeck e riabbraccia Mudryk dopo la squalifica per doping. Xabi Alonso ora ha a disposizione una rosa chilometrica da 5 portieri, 7 terzini, 9 difensori centrali (!) e 8 sette punte. In totale, contando due prestiti, siamo a quota 43 giocatori sotto contratto! In Premier ne potranno registrarne un massimo di 25: quello dei blues somiglia sempre più a un supermercato del calcio…
Il Chelsea non smette di comprare: è arrivato in rosa il 43° giocatoreVai al contenuto
Fiorentina, nelle prossime ore le visite mediche di Joao Mario
La Fiorentina si prepara ad accogliere Joao Mario: attese in mattinata le visite mediche con il club viola. Operazione in prestito da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 9