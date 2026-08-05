Champions League, i risultati del terzo turno di qualificazione
Si completa l'andata del terzo turno preliminare delle coppe europee. In Champions il Fenerbahce batte lo Sturm Graz con un 2-0 che fa ben sperare i turchi in vista del ritorno. In Europa League successo del Ferencvaros, in Conference cade in casa il Brann, battuto dall'Apollon Limassol
- FENERBAHCE-STURM GRAZ 2-0
- 10' Talisca, 45' Greenwood
- AARHUS-SABAH MASAZIR 2-1
- 32' e 63' Bogere (A), 67' Simic (S)
- FERENCVAROS-GORNIK ZABRZE 1-0
- 65' Corbu
- BRANN-APOLLON LIMASSOL 0-1
- 22' Ozbolt
- PANATHINAIKOS-CSKA 1-1
- 21' Jagusic (P), 31' Rusev (C)
- Levski Sofia / Kairat Almaty vs AEK Atene
- Celtic vs LASK
- Dinamo Zagabria / Kauno Žalgiris vs Viking
- Mjällby / Slovan Bratislava vs Ararat-Armenia / Celje
- Hapoel Beer Sheva / Stella Rossa vs Aarhus / Sabah
- Fenerbahçe / Sturm Graz vs Sparta Praga / Lione
- Olympiacos / NEC Nijmegen vs Union Saint-Gilloise / Bodø/Glimt
- Trabzonspor A.Ş. (TUR) - Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL)
- KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU) - FC Ararat-Armenia (ARM) / NK Celje (SVN)
- K. Sint-Truidense VV (BEL) - Lincoln Red Imps FC (GIB) / Omonia FC (CYP)
- Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FK Crvena Zvezda (SRB) - FC Viktoria Plzeň (CZE)
- Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) - Lillestrøm SK (NOR)
- Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) - Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
- Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) - Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)
- PFC Levski Sofia (BUL) / FC Kairat Almaty (KAZ) - PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL)
- KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) - FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL)
- FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR) - GNK Dinamo (CRO) / FK Kauno Žalgiris (LTU)
- SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) - AGF Aarhus (DEN) / Sabah FC (AZE)
- OFI Crete FC (GRE) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL)
- Thun / Víkingur vs Borac / ML Vitebsk
- Shamrock Rovers / Egnatia vs KuPS Kuopio / Univ. Craiova
- Tre Fiori / Drita vs Flora Tallinn / Inter Club d'Escaldes
- Lech Poznań / KÍ Klaksvík vs Riga / ETO Győr
- Lincoln Red Imps / Omonia vs Larne / Iberia Tbilisi
- Percorso principale
- HJK Helsinki / Motherwell vs Friburgo
- Ferencváros / Górnik Zabrze vs Monaco
- Inter Turku / Vaduz vs Debrecen / Copenaghen
- Benfica / Hearts vs Paide / Rapid Vienna
- CFR Cluj / Tromsø vs Brighton
- Žalgiris / Hajduk Spalato vs Raków Częstochowa / Hammarby
- Panathinaikos / CSKA 1948 vs Hradec / Beşiktaş
- IFK Göteborg / Gent vs Hibernian / Shkëndija
- PAOK / Anderlecht vs Brann / Apollon Limassol
- Atalanta vs Hapoel Tel Aviv / GKS Katowice
- Bohemians / Midtjylland vs Rijeka / Ilves
- Jagiellonia Białystok / Rangers vs Jablonec / RFS
- Valur / Nordsjælland vs Sheriff Tiraspol / San Gallo
- Auda / Dinamo City vs Pafos / Salisburgo
- Noah / Sion vs Ajax / Shelbourne
- Braga / Dinamo Minsk vs Beitar / Austria Vienna
- Twente / DAC vs Dinamo Kiev / Qarabağ
- Getafe vs Partizan / Tobol
- Lugano / NSÍ Runavík vs Maccabi Tel Aviv / CSKA Sofia