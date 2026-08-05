 Champions League, i risultati del 3° turno di qualificazione | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Champions League, i risultati del terzo turno di qualificazione

Champions League fotogallery
10 foto

Si completa l'andata del terzo turno preliminare delle coppe europee. In Champions il Fenerbahce batte lo Sturm Graz con un 2-0 che fa ben sperare i turchi in vista del ritorno. In Europa League successo del Ferencvaros, in Conference cade in casa il Brann, battuto dall'Apollon Limassol

ALTRE FOTOGALLERY

Le pagelle di Napoli-Osasuna

amichevole

Seconda vittoria nella pre-season del Napoli, che batte 2-1 l'Osasuna. Tra gli azzurri spiccano...

12 foto

Newcastle, è Jaissle il successore di Howe

Calciomercato

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il Newcastle ha ufficialmente annunciato che Matthias...

37 foto

Serie B: Leone all'Arezzo, Vadjunec al Sudtirol

Calciomercato

Kevin Leone si trasferisce dal Sassuolo all'Arezzo, mentre il Sudtirol pesca dal Treviso il...

115 foto

Le pagelle di Juventus-Chelsea 1-0

AMICHEVOLE

Finisce 1-0 l'amichevole tra Juventus e Chelsea. La squadra di Spalletti conquista la terza...

14 foto

Le pagelle di Milan-Inter 1-1

amichevole

Finisce 1-1 il derby amichevole di Perth tra Milan e Inter. Al vantaggio nerazzurro di Dimarco...

24 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Cambia la regola Uefa sulle squalifiche Champions

    LA NOVITA'

    L'Uefa modifica due regole nelle coppe europee per adeguarle ai nuovi format e alle nuove...

    La nuova stagione nella Casa dello Sport di Sky

    da non perdere

    Su Sky e in streaming su NOW i grandi eventi sportivi sono senza interruzioni: l’estate italiana...

    Scontri a Parigi: un morto dopo festa per il Psg

    parigi

    Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti...