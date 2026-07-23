Il ds del Napoli in conferenza stampa dal ritiro: "L'infortunio d Buongiorno ci ha colti di sorpresa, staremo attenti alle situazioni di mercato. Anguissa è in scadenza ma puntiamo su di lui. Lukaku? Su Hojlund abbiamo investito molto, dovremo far collimare le due cose. Aspettiamo Lucca, ma deve dimostrare di valere la maglia del Napoli. KDB non deve decidere se resta o va, fa parte del progetto. Zeballos? Mi piace…" CALCIOMERCATO LIVE

Tanto mercato, non poteva che essere così con il ds Manna in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro che vede il Napoli preparare la stagione. E lui l'estate di trattative. Tanti i nomi toccati in conferenza, a partire dal tema del difensore centrale dopo la brutta notizia dello stop di Buongiorno (operazione al ginocchio, out due o tre mesi): "Sicuramente questo infortunio ci ha colti un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente coperti nel ruolo avendo cinque centrali più Matias (Olivera, ndr) e la patologia di Sam (Beukema, ndr) che si trascina dalla stagione scorsa: lui dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine di del ritiro di Castel di Sangro — ha spiegato Manna —. Aspettiamo l'arrivo di Olivera che in nazionale ha fatto proprio il difensore centrale. Andare sul mercato? Stiamo facendo delle valutazioni, ma non abbiamo fretta. Noi monitoriamo sempre le varie situazioni e staremo attenti fino alla fine". NAPOLI Infortunio Buongiorno, sarà operato: 2/3 mesi out

Su Anguissa e Lukaku Un tris di nomi: Anguissa, Lukaku e Milinkovic-Savic, Manna risponde in serie: "Anguissa è un calciatore importante e ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità di negoziare ora. Sicuramente non è in uscita, poi insieme a lui decideremo il futuro. Sicuramente è uno fondamentale e l'anno scorso ci è mancato". In sintesi: "È in scadenza, lo so (giugno 2027, ndr) ma su di lui ci puntiamo e ripartiamo. Lukaku è in vacanza, sappiamo cosa ha passato l'anno scorso ma è reduce da un buon Mondiale. Quando torna faremo tutte le valutazioni del caso, chiaro che abbiamo investito tanto su Hojlund, quindi dovremo far collimare le cose. Milinkovic-Savic? L'allenatore sceglierà la gerarchia tra lui e Meret".

"Non deve decidere se resta o va, De Bruyne fa parte del progetto" Manna è stato molto più diretto su De Bruyne: "Kevin ha sposato questo progetto l'anno scorso, ha firmato per due anni più uno di opzione. Quindi non vedo la necessità di chiedersi cosa deciderà riguardo al suo futuro, è un giocatore del Napoli, punto. Allegri non ci ha parlato, come d'altronde non ha parlato con nessuno. Quando arriverà, sarà a disposizione. Anche lui ha vissuto un anno complicato, ha forse reso meno delle sue potenzialità, ma è un campione. Personalmente non ho gradito alcune sue dichiarazioni, ne parleremo; ma non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto".

"Lucca? Lo aspettiamo, ma…" Manna ha percorso praticamente tutta la formazione: porta, difesa, centrocampo e… attacco. Questa volta in tema Lucca: "Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente ha tanto da dare. Poi, ovvio, ci sono degli aspetti dove deve migliorare, e lui è il primo a saperlo. Al tempo era stato un investimento importante, lo sappiamo, ma ricordiamoci anche che era il vice Kean in Nazionale. Ora sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli, abbiamo fiducia. Alcuni calciatori vanno accompagnati, non sono come una macchina che parte appena giri la chiave. Poi, chiaro, il mercato è strano… Ora si è fatto male, starà fuori un paio di settimane, serve un po' di pazienza, ma il giusto. Lo aspettiamo". NAPOLI Napoli, distorsione alla caviglia per Lucca