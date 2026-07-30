 Italia, come potrebbe giocare la Nazionale di Mancini tra rientri e conferme
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Italia, come potrebbe giocare la Nazionale di Mancini tra rientri, volti nuovi e conferme

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Dopo la presentazione di Roberto Mancini come nuovo Ct dell'Italia, partono le ipotesi di formazione per le prime partite della nuova Nazionale. Sembrano certi i rientri di Zaniolo e Chiesa. Retegui più ai margini rispetto a Esposito e Kean. Pisilli confermato tra i grandi come alternativa a Tonali. Palestra supera Di Lorenzo. Barella e Locatelli i 'vecchi' del centrocampo

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