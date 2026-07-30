Italia, come potrebbe giocare la Nazionale di Mancini tra rientri, volti nuovi e conferme
Dopo la presentazione di Roberto Mancini come nuovo Ct dell'Italia, partono le ipotesi di formazione per le prime partite della nuova Nazionale. Sembrano certi i rientri di Zaniolo e Chiesa. Retegui più ai margini rispetto a Esposito e Kean. Pisilli confermato tra i grandi come alternativa a Tonali. Palestra supera Di Lorenzo. Barella e Locatelli i 'vecchi' del centrocampo
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- MARCO PALESTRA (Chelsea)
- GIOVANNI DI LORENZO (Napoli)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- GIANLUCA MANCINI (Roma)
- RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
- GIORGIO SCALVINI (Atalanta)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- ANDREA CAMBIASO (Juventus)
- NICOLO' BARELLA (Inter)
- DAVIDE FRATTESI (Inter)
- MANUEL LOCATELLI (Juventus)
- NICOLO' FAGIOLI (Fiorentina)
- SANDRO TONALI (Tottenham)
- NICCOLO' PISILLI (Roma)
- NICOLO' ZANIOLO (Udinese)
- FEDERICO CHIESA (Liverpool)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- MOISE KEAN (Fiorentina)
- MATTIA ZACCAGNI (Lazio)
- GIACOMO RASPADORI (Atalanta)
- (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Zaniolo, Esposito, Zaccagni
- (4-3-3): Carnesecchi; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Cambiaso; Frattesi, Fagioli, Pisilli; Chiesa, Kean, Raspadori