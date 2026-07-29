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Inter, i convocati di Chivu per la tournée estiva

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L'Inter si prepara alla tournée asiatica, con ben tre amichevoli in programma contro il Manchester City, il Milan e la Juventus. Con la squadra partita verso Hong Kong, Cristian Chivu ha diramato l'elenco dei convocati: ancora fuori Akanji, Thuram e Lautaro, reduci dal Mondiale. Di seguito tutti i convocati

L'INTER PARTE PER HONG KONG: VIDEO

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