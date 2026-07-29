Inter, i convocati di Chivu per la tournée estiva

L'Inter si prepara alla tournée asiatica, con ben tre amichevoli in programma contro il Manchester City, il Milan e la Juventus. Con la squadra partita verso Hong Kong, Cristian Chivu ha diramato l'elenco dei convocati: ancora fuori Akanji, Thuram e Lautaro, reduci dal Mondiale. Di seguito tutti i convocati
- Sabato 1 agosto, ore 13:30 CEST (19:30 ora locale): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
- Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
- Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)
- JOSEP MARTINEZ
- IVAN PROVEDEL
- MATTEO FARRONATO
- RAFFAELE DI GENNARO
- ALESSANDRO BASTONI
- YANN BISSECK
- BENJAMIN PAVARD
- CARLOS AUGUSTO
- FEDERICO DIMARCO
- LUIS HENRIQUE
- NICOLÒ BARELLA
- HENRIKH MKHITARYAN
- PIOTR ZIELINSKI
- HAKAN CALHANOGLU
- PETER SUCIC
- ANDY DIOUF
- DAVIDE FRATTESI
- ALEKSANDAR STANKOVIC
- FRANCESCO PIO ESPOSITO
- ANGE-YOAN BONNY
- KOUADIO YVAN MAYE
- LEONARDO BOVIO
- MATTIA MARELLO
- LUKA TOPALOVIC
- MATTEO LAVELLI
- MATTIA MOSCONI
- JAMAL IDDRISSOU