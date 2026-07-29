Amichevoli estive: Como, un successo e una sconfitta (ai rigori). Vince la Fiorentina
Una vittoria contro l'Al Ula, in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal (con sconfitta ai rigori) per il Como nel triangolare da 45' per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'NK Bistrica, fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari (1-1) dalla Sambenedettese. A Vicarage Road, Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford: vincono i viola con gol di Piccoli al 38'
- 17’ pt e 42' pt Esteban (L), 28’ pt Vrdoljak (N), 38’ pt rig. Maleh (L.), 4’ st aut. Jean (N.), 19’ st Onyemachi (L), 27’ st Kovac (L)
- LECCE: Falcone (1’ st Früchtl), Ndaba (18’ st Gallo), Fofana (18’ st Pierotti), N’Dri (18’ st Onyemachi), Jean (18’ st Siebert), Laerke, Esteban (1’ st Štulić), Gorter (18’ st Coulibaly), Tiago Gabriel (18’ st Gaspar), Kovac (28’ st Ubani), Maleh (1’ st Ngom). All. Di Francesco
- NK BISTRICA: Fridrih, Dzumhur (33’ st Gobec), Jusic, Sitar (33’ st Repina), Savor (20’ st Korošec), Katič (33’ st Putica), Vezovišek (20’ st Vipovic), Vrdoljak (33’ st Juvan), Ikač (20’ st Ozegović), Martič (20’ st Memaj), Kerin (40’ st Tramšek). All. Pevnik
- 54' Stabile (S), 64' Kvernadze (F)
- FROSINONE: Desplanches (46' Pisseri); Oyono J. (58' Oyono A.), Amey (58' Cittadini), Monterisi (58' Gelli J.), Corrado (58' Bracaglia); El Azzouzi (58' Calò), Kone (58' Cichella); Fini (58' Gelli F.) , Hasa (58' Koutsoupias), Zerbin (58' Kvernadze); Colley (58' Raimondo). All. Alvini
- SAMB: Krapikas (46' Cultraro); Zini, Pezzola (59' Chelli), Carmilgiano (59' Marranzino); Nicoli (59' Gigli), Piccoli, Candellori, Perrotta (59' Toure); Plicco (82 ' Ferrigno), Fagioli (82' Gigante), Stabile (66' Konate). All. Boscaglia
- 38' Piccoli
- WATFORD (4-4-2): Bachmann; Traoré, Pollock, Keben, Bola; Kyprianou, Bove, Nabizada, Maamma; Baah, Doumbia. All. Dionisi
- FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea (45' Christensen); Dodò, Dragusin, Ranieri (69' Perrotti), Brescianini (47' Viery); Ndour (69' Fabbian), Fagioli, Mandragora; Atta (69' Fortini); Gudmundsson (69' Croci), Piccoli. All. Grosso
- 6' Kiyoto (A), 33' Cuenca (C), 39' Azon (C), 43' Gabrielloni (C)
- COMO (4-2-3-1): Tornqvist; Van der Brempt, Goldaniga, Cuenca, Kaiki; Perrone, Rispoli; Azon, Lahdo, Fadera (23' Gabrielloni); Morata. All. Fabregas
- AL-ULA: Atiyah; Hawaii, Barbet, Ayman, Al-Shamrani, Al-Jumayah, Al-Shanqeeti, Al Majhad, Al-Asmari, Kiyoto, Michel.
- 27' Liberali, 31' Moleiro
- COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Caqueret, Rodriguez; Douvikas.
- VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Kambwala, Navarro, Romero; Nizar, Macia, Diatta, Alberto Moleiro; Moreno, Mikautadze.