Michael Kayode è nel gruppo azzurro della Nazionale. Roberto Mancini lo ha convocato per le prime 4 partite di Nations League, che l'Italia giocherà dal 25 settembre al 5 ottobre. Gli Azzurri sfideranno il Belgio, la Francia e la Turchia (per due volte). Per il terzino del Brentford si tratta della prima convocazione in assoluto con la Nazionale maggiore e, in conferenza stampa da Coverciano, ha raccontato gli istanti in cui ha saputo della chiamata di Mancini: " Non mi aspettavo la convocazione in Nazionale , pensavo solo a fare bene in campo, a dare il meglio di me stesso, la chiamata di Mancini ne è la conseguenza. Prima della gara col Chelsea non sapevo della convocazione, l'ho saputo dopo la partita guardando il cellulare ". Kayode si ritrova in un'Italia giovane che il 22enne conosce bene, avendo fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili: "È bello ed è un grande onore essere qui . Per me è stato molto facile scegliere di vestire l'azzurro, ho fatto tutta la trafila nelle Under e non ho mai pensato di cambiare Nazionale . La Nigeria mi ha cercato, ma per chiunque giocare con l'Italia è un onore". Kayode ha aggiunto, in relazione al nuovo ciclo che sta nascendo: "Fa male pensare che l'Italia non partecipa da tanto tempo al Mondiale, ma dopo qualcosa di brutto si cerca sempre di ripartire . I tifosi devono stare tranquilli, siamo qui per aprire un nuovo ciclo".

"La Serie D mi ha formato molto"

L'azzurro è tornato anche sui primi anni della sua carriera, concentrandosi sul suo periodo in Serie D con il Gozzano: "Non ho alcuna rammarico per non essere rimasto da giovane alla Juventus, andare a giocare in Serie D a 16 anni nel Gozzano mi ha formato molto e mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. È un'esperienza che consiglio ai giovani, non devono disperarsi se scendono in categorie inferiori perché si può crescere". "Kayode, che dalla Serie D è diventato un giocatore di Premier League, campionato in cui milita dal gennaio 2025, ha parlato del suo addio alla Fiorentina e al calcio italiano: "Cosa non è andato in Serie A? Di storto non è andato nulla, ho avuto delle opportunità che si sono aperte, un giovane come me sogna di giocare in Premier League e il Brentford me ne ha dato la possibilità. In Inghilterra sono riuscito a migliorare tantissime cose, ma più che guardare alla differenza tra la Serie A e la Premier League penso che per un giovane sia fondamentale avere minutaggio e giocare".