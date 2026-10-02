Italia, la top 11 dei giocatori in attività con più presenze in Nazionale
Azzurri attesi dalla Francia in Nations League con qualche novità di formazione. A proposito di squadra, sapete quali sono gli italiani più presenti in Nazionale fra i professionisti ancora in attività? Nella top 11 dei giocatori ancora convocabili, ben 10 erano stati campioni d'Europa nel 2021 con Mancini che si conferma il Ct con più panchine tra coloro che allenano ancora (dati Transfermarkt)
- Presenze in Nazionale: 85
- Ultima partita: Turchia-Italia 1-4 (Nations League, 28 settembre 2026)
- Squadra: Manchester City
- Presenze in Nazionale: 55
- Ultima partita: Turchia-Italia 1-4 (Nations League, 28 settembre 2026)
- Squadra: Napoli
- Presenze in Nazionale: 48
- Ultima partita: Bosnia-Italia 5-2 d.c.r. (qualificazioni Mondiali, 31 marzo 2026)
- Squadra: Roma
- Presenze in Nazionale: 46
- Ultima partita: Svizzera-Italia 2-0 (ottavi Europei, 29 giugno 2024)
- Squadra: svincolato*
- Presenze in Nazionale: 51
- Ultima partita: Svizzera-Italia 2-0 (ottavi Europei, 29 giugno 2024)
- Squadra: Liverpool
- Presenze in Nazionale: 71
- Ultima partita: Italia-Belgio 0-2 (Nations League, 25 settembre 2026)
- Squadra: Inter
- Presenze in Nazionale: 55
- Ultima partita: Olanda-Italia 2-3 (Nations League, 18 giugno 2023)
- Squadra: Al-Duhail
- Presenze in Nazionale: 57
- Ultima partita: Croazia-Italia 1-1 (gironi Europei, 24 giugno 2024)
- Squadra: Flamengo
- Presenze in Nazionale: 54
- Ultima partita: Italia-Macedonia del Nord 0-1 (qualificazioni Mondiali, 24 marzo 2022)
- Squadra: Sampdoria
- Presenze in Nazionale: 44
- Ultima partita: Italia-Ungheria 2-1 (Nations League, 7 giugno 2022)
- Squadra: Modena
- Presenze in Nazionale: 47
- Ultima partita: Turchia-Italia 1-4 (Nations League, 28 settembre 2026)
- Squadra: Atalanta
- Panchine con la Nazionale: 63