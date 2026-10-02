 Italia, i giocatori in attività con più presenze in Nazionale: la top 11 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia, la top 11 dei giocatori in attività con più presenze in Nazionale

TOP 11 fotogallery
12 foto

Azzurri attesi dalla Francia in Nations League con qualche novità di formazione. A proposito di squadra, sapete quali sono gli italiani più presenti in Nazionale fra i professionisti ancora in attività? Nella top 11 dei giocatori ancora convocabili, ben 10 erano stati campioni d'Europa nel 2021 con Mancini che si conferma il Ct con più panchine tra coloro che allenano ancora (dati Transfermarkt)

ITALIA, I GIOCATORI CON PIÙ PRESENZE IN NAZIONALE

Calcio: altre fotogallery

Juventus e Napoli ko, pari del Milan con il Padova

Serie A

Nel giorno di Francia-Italia in Nations League, sono 6 le squadre di Serie A in campo tra...

6 foto

Le probabili formazioni di Francia-Italia

Nations League

Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora tre...

13 foto

Malen MVP di settembre, Alvini miglior allenatore

tutti i premi

Sono ufficiali i primi premi di giocatore, allenatore, talento e gol del mese della Serie A...

4 foto

Donnarumma vede la top 10: più presenti in Azzurro

nazionale

Portiere e capitano degli Azzurri, Donnarumma prosegue la sua scalata tra i più presenti di...

25 foto

Ahanor lascia la Nazionale maggiore e va con l'U21

Nazionale

Honest Ahanor, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano con la nazionale maggiore senza partire...

28 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza