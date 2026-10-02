 Amichevoli Serie A, i risultati di oggi 2 ottobre con Juventus, Milan e Napoli | Sky Sport
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Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: Juventus e Napoli ko, pari del Milan

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Nel giorno di Francia-Italia in Nations League, sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Juventus sconfitta 1-0 dalla Cremonese, cade anche il Napoli contro l'Avellino (0-2). Pari del Milan contro il Padova, il Parma appena affidato a Gilardino fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest

SERIE A, IL BILANCIO DEI CONVOCATI IN NAZIONALE

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