Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: Juventus e Napoli ko, pari del Milan
Nel giorno di Francia-Italia in Nations League, sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Juventus sconfitta 1-0 dalla Cremonese, cade anche il Napoli contro l'Avellino (0-2). Pari del Milan contro il Padova, il Parma appena affidato a Gilardino fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest
- JUVENTUS-CREMONESE 0-1
12' Bonazzoli
- MILAN-PADOVA 1-1
69' Ossola (M), 90' Sgarbi (P)
- NAPOLI-AVELLINO 0-2
Venturi, Di Maggio
- PARMA-VIRTUS ENTELLA 1-1
28' Romero (P), 52' Guiu (V)
- FROSINONE-BENEVENTO (ore 15)
- RAPID BUCAREST-GENOA (ore 18)