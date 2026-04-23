Giovanni Malagò, che ha ricevuto l’ok da 19 club di Serie A (il 20° è la Lazio di Lotito, che preferirebbe il commissariamento, ma si sta avvicinando alle posizioni delle altre società), lunedì 20 aprile ha incontrato i presidenti della massima serie, che gli hanno consegnato una bozza di programma in 29 punti, che Malagò integrerà con le sue idee e con le richieste che emergeranno dal confronto con le altre Leghe e con le associazioni allenatori e giocatori. Si è parlato di “un nuovo sistema di organizzazione e una nuova e diversa cultura e mentalità”. Quindi Malagò ha incontrato il presidente della Lega B Bedin.