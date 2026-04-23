Elezioni Figc, Malagò e Abete incontrano Assocalciatori e Assoallenatori: le news live
Proseguono gli incontri in vista delle elezioni per il nuovo presidente della Figc il prossimo 22 giugno. In corso l'incontro tra Giovanni Malagò e i rappresentanti di calciatori e allenatori. Alle 15.30 sarà il turno di Giancarlo Abete. Tutte le news, le dichiarazioni e gli aggiornamenti live
In corso incontro Malagò-rappresentanti allenatori e calciatori
Alle 11 a Roma è cominciato l'incontro tra Giovanni Malagò e i rappresentanti dell'Associazione Calciatori e dell’Associazione Allenatori, Umberto Calcagno (Aic) e Renzo Ulivieri (Aiac). Oggi verranno analizzati più nel dettaglio i programmi. Alle 15.30 l'incontro con Giancarlo Abete, altro possibile candidato alla presidenza Figc
Come funzionano le elezioni della Figc?
La data per la presentazione ufficiale delle candidature è mercoledì 13 maggio: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, entro quel giorno, cambieranno il loro “status” da “proposte di candidatura” a “candidati all’elezioni per la presidenza della Figc”. In queste tre settimane, si susseguiranno incontri e colloqui per capire dove i due candidati potranno pescare i loro consensi, considerando che quelli di A (che pesano per il 18%) e quelli dei dilettanti (34%) al momento sono appannaggio, rispettivamente, di Malagò e Abete. Le altre due leghe professionistiche pesano il 6%, per la Serie B, e il 12%, per la Lega Pro, mentre le componenti tecniche hanno in totale il 30% (20% i calciatori e 10% gli allenatori). Il prossimo 22 giugno per diventare presidente Figc al primo scrutinio sarà necessario il quorum dei tre-quarti dei voti, al secondo dei due-terzi, al terzo della metà più uno.
Martedì 21 l’audizione del ministro Abodi in Parlamento
In attesa che evolva la situazione legata alle elezioni presidenziali, martedì 21 il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato in Commissione al Senato, concentrandosi su due questioni: gli stadi, in vista degli Europei 2032, e le scommesse sportive. Per gli stadi, Abodi ha annunciato 3,5 miliardi di finanziamenti privati e che 5 o 6 cantieri potrebbero partire alla fine dell’anno o entro l’inizio del prossimo. Sulle scommesse ha sottolineato come una parte delle scommesse debba essere riconosciuta agli organizzatori, che è uno dei temi sollevati dalla Serie A.
Il ruolo della politica
Sullo sfondo resta la politica, pronta a intervenire nel caso di una situazione di stallo. Un obiettivo dichiarato nelle ultime settimane dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, che punta ad una riforma più corposa del sistema calcistico, partendo dallo statuto
Martedì 21 gli incontri tra i candidati e la Lega Pro
La giornata di martedì 21 è stata dedicata agli incontri tra Malagò, Abete e la Lega Pro. Il presidente Matteo Marani al mattino ha visto Abete nella sede della Lnd, al pomeriggio Malagò nella sede del Coni. Gli incontri, ha sottolineato una nota della Lega Pro, “si sono svolti in un clima cordiale e costruttivo, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano. Marani ha ascoltato con attenzione le riflessioni delle due figure potenzialmente candidate. In particolare è stata ribadita l’importanza della riforma Zola, fondamentale per garantire sostenibilità, sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti italiani”.
Elezioni Figc, Marani ha incontrato Abete e Malagò. Abodi parla in SenatoVai al contenuto
Lunedì scorso l’incontro Malagò-Lega Serie A
Giovanni Malagò, che ha ricevuto l’ok da 19 club di Serie A (il 20° è la Lazio di Lotito, che preferirebbe il commissariamento, ma si sta avvicinando alle posizioni delle altre società), lunedì 20 aprile ha incontrato i presidenti della massima serie, che gli hanno consegnato una bozza di programma in 29 punti, che Malagò integrerà con le sue idee e con le richieste che emergeranno dal confronto con le altre Leghe e con le associazioni allenatori e giocatori. Si è parlato di “un nuovo sistema di organizzazione e una nuova e diversa cultura e mentalità”. Quindi Malagò ha incontrato il presidente della Lega B Bedin.
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Oggi gli incontri di Malagò e Abete con calciatori e allenatori
Benvenuti nel liveblog che vi accompagnerà in una nuova giornata di incontri e colloqui in vista delle elezioni per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in programma lunedì 22 giugno a Roma. Per oggi sono annunciati due incontri particolarmente attesi e interessanti: i due protagonisti di questa fase pre-elettorale, i candidati in pectore Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, torneranno a vedere, ovviamente separatamente, i rappresentanti dell’Associazione Calciatori e dell’Associazione Allenatori, Umberto Calcagno (Aic) e Renzo Ulivieri (Aiac), per discutere dei punti qualificanti i rispettivi programmi. Un primo incontro si era già svolto qualche giorno fa, una presa di contatto chiuso con la promessa di rivedersi presto.