Il tema degli oriundi in Nazionale torna di attualità: ma come è andata l'esperienza con la maglia dell'Italia di quelli convocati negli ultimi anni? E cosa fanno oggi? Da Amauri a Ledesma, da Schelotto a Eder: ristoratori e allenatori, ma c'è anche chi è tornato a giocare dopo il ritiro
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 1 (nel 2010)
- Oggi: si è trasferito a Miami, dove fa l'imprenditore. Ha aperto un ristorante e produce anche vini
- Paese di nascita: Argentina
- Presenze in Nazionale: 55 (4 gol), dal 2003 al 2010. Campione del mondo nel 2006
- Oggi: è un allenatore attualmente svincolato dopo l'esperienza sulla panchina dell'Anorthosis, a Cipro, nel 2024/25
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 26 (6 gol), dal 2015 al 2017
- Oggi: si è ritirato dal calcio giocato nel 2024, dopo essere tornato in Brasile nel club che lo aveva lanciato da ragazzo (il Criciuma) per chiudere la carriera
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 29 (dal 2018 al 2023), campione d'Europa nel 2021
- Oggi: gioca nell'Olympique Marsiglia
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 1 (nel 2022)
- Oggi: gioca nell'Atletico San Luis, in Messico
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 57 (5 gol), dal 2016 al 2024, Campione d'Europa nel 2021
- Oggi: gioca nel Flamengo, in Brasile
- Paese di nascita: Argentina
- Presenze in Nazionale: 1 (nel 2010)
- Oggi: da luglio 2025 è l'allenatore dell'Under 17 della Lazio
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 1 (nel 2022)
- Oggi: gioca nel Rayo Vallecano, in Spagna
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 30 (e 1 gol), dal 2011 al 2016
- Oggi: è un allenatore attualmente svincolato dopo l'esperienza sulla panchina della Juventus nella scorsa stagione
- Paese di nascita: Argentina
- Presenze in Nazionale: 14 (4 gol), dal 2011 al 2014
- Oggi: dopo aver lasciato il calcio nel 2016 a soli 30 anni si è dedicato alla sua passione per la musica rock, diventando frontman del gruppo "Barrio Viejo". Ha confessato di aver lottato con la depressione e la dipendenza dall'alcol e nell'aprile del 2025 a sorpresa ha annunciato il suo ritorno nel mondo del calcio, debuttando nel campionato Senior +35 con la maglia dell’Huracán, il club argentino dove è cresciuto da giovane
- Paese di nascita: Argentina
- Presenze in Nazionale: 1 (nel 2012)
- Oggi: a ottobre 2025 ha firmato con il Dubai City
- Paese di nascita: Argentina
- Presenze in Nazionale: 3 (nel 2014)
- Oggi: è entrato nello staff tecnico del Parma, come collaboratore di Cuesta
- Paese di nascita: Brasile
- Presenze in Nazionale: 14 (dal 2021 al 2023), Campione d'Europa 2021
- Oggi: dopo un commosso addio all'Atalanta, in cui ha giocato per 10 stagioni, nell'agosto del 2025 è tornato in Brasile, al San Paolo
- Paese di nascita: Argentina
- Presenze in Nazionale: 2 (nel 2015)
- Oggi: gioca in Serie A, nella Cremonese
- La Nazionale attuale conta su Mateo Retegui, nato in Argentina e naturalizzato italiano grazie al nonno della madre, Angelo Dimarco, originario di Canicattì, mentre il nonno del padre, Angelo Podestà, era originario di Sestri Levante.
- Il suo esordio con l'Italia il 23 marzo 2023, nella partita di qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, in cui va in gol (con l'Italia sconfitta 2-1). In Azzurro finora 22 presenze e 8 gol