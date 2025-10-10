Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia, gli oriundi che hanno giocato in Nazionale: cosa fanno oggi

Nazionale fotogallery
15 foto

Il tema degli oriundi in Nazionale torna di attualità: ma come è andata l'esperienza con la maglia dell'Italia di quelli convocati negli ultimi anni? E cosa fanno oggi? Da Amauri a Ledesma, da Schelotto a Eder: ristoratori e allenatori, ma c'è anche chi è tornato a giocare dopo il ritiro

ESTONIA-ITALIA, GATTUSO IN CONFERENZA LIVE

Calcio: altre fotogallery

Non solo Hojlund: ieri allo United, oggi ex rinati

GLI ALTRI CASI

Subito protagonista in Italia con 4 gol in 6 presenze, l'attaccante del Napoli si è appena...

13 foto

Cosa fanno oggi gli "ex" oriundi della Nazionale

Nazionale

Il tema degli oriundi in Nazionale torna di attualità: ma come è andata l'esperienza con la...

15 foto

Le probabili formazioni di Estonia-Italia

Mondiali

Appuntamento sabato alle 20.45 a Tallinn per la Nazionale di Gattuso, che pensa al 4-4-2 con due...

13 foto

Allegri e Pulisic MVP del mese di settembre

Serie A

Massimiliano Allegri è il "Coach Of The Month" del mese di settembre. La Lega Serie A ha premiato...

6 foto

Record Arnautovic: bomber all-time delle Nazionali

BOMBER

Grazie ai 4 gol realizzati nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali contro il San...

21 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza