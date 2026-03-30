L'Italia non gioca un Mondiale da 12 anni. L'ultima volta è stato in Brasile nel 2014. Abbiamo cercato le foto dei pilastri della Nazionale di oggi. Quanti anni avevano e dove giocavano allora gli attuali Azzurri come Donnarumma, Barella e Kean? C'è chi era appena arrivato nei Giovanissimi...