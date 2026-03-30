L'Italia non gioca un Mondiale da 12 anni. L'ultima volta è stato in Brasile nel 2014. Abbiamo cercato le foto dei pilastri della Nazionale di oggi. Quanti anni avevano e dove giocavano allora gli attuali Azzurri come Donnarumma, Barella e Kean? C'è chi era appena arrivato nei Giovanissimi...
- Risale alla famosa partita del 'morso' di Luis Suarez a Chiellini. Era il 24 giugno 2014, Italia-Uruguay 0-1: il gol di Godin ci estromise dalla competizione già alla fase a gironi, così come era accaduto nell'edizione precedente. Poi le mancate qualificazioni al Mondiale 2018 e 2022.
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: chiudeva il suo periodo con le giovanili del Milan per passare nella Primavera rossonera. Poco più di un anno dopo, a 16 anni, sarebbe arrivato il suo debutto in Serie A
- ai Mondiali del 2014: aveva 13 anni
- dov'era: primi trasferimenti in carriera (ancora non professionistica) per il portiere che di lì a poco avrebbe festeggiato il suo 14° compleanno passando dal vivaio del Sant'Ermete (nel riminese) a quello del Cesena. Avrebbe poi completato la trafila delle giovanili con l'Atalanta
- ai Mondiali del 2014: aveva 17 anni
- dov'era: era nella Primavera dell'Udinese e dalla stagione 2014/15 cominciò a collezionare le prime panchine in Serie A con la prima squadra. Esordio nella massima serie che sarebbe, però, arrivato solo nel 2017 con il prestito alla Spal dopo la promozione ottenuta l'anno prima
- ai Mondiali del 2014: aveva 12 anni
- dov'era: giocava nel vivaio del Chievo, dove ha svolto tutto il settore giovanile dopo i suoi inizi al Cadore. Poi nel 2020 l'avvio della sua avventura all'estero, al Leeds, prima del ritorno in Italia in cui si è affermato come uno dei migliori portieri
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: militava nel settore giovanile dell'Atalanta. Nell'estate del Mondiale fece un altro piccolo step, passando dai Giovanissimi Nazionali (Under 15) all'U17 bergamasca. E con la Dea sarebbe arrivato anche l'esordio tra i grandi prima di trasferirsi all'Inter
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: giocava nell'Under 16 del Torino, la squadra con cui è cresciuto e ha trovato il debutto nella massima serie nel 2018, diventando in seguito anche il capitano. Da un paio di stagioni fa parte del Napoli, con cui ha vinto uno scudetto
- ai Mondiali del 2014: aveva 12 anni
- dov'era: giocava nel settore giovanile della Roma, con la quale avrebbe esordito in prima squadra nel 2020
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: giocava nel settore giovanile del Genoa. Dal 2017 iniziò a fare gavetta tra Serie D, C e B prima di tornare in rossoblù per la prima stagione in A nel 2021
- ai Mondiali del 2014: aveva 10 anni
- dov'era: il difensore oggi in prestito al Paris Fc militava già allora nel settore giovanile del Verona dopo le prime tappe con Pescantina e Ambrosiana. Hellas con cui, nella stagione 2021/22, conoscerà il mondo dei grandi fino ad attrarre le sirene straniere rappresentate dal Brighton
- ai Mondiali del 2014: aveva 16 anni
- dov'era: giocava nel vivaio dell'Inter, pronto allo step dopo l'estate con la Primavera nerazzurra. E nella stessa stagione arriveranno anche gli esordi assoluti - ancora minorenne - sia in campionato che in Europa League
- ai Mondiali del 2014: aveva 16 anni
- dov'era: nello stesso giorno in cui l'Italia perdeva con l'Uruguay e salutava il Mondiale, l'attuale difensore della Juve festeggiava il suo 16° compleanno. In quell'estate sarebbe passato in prestito per un biennio dalle giovanili dell'Alessandria a quella del Pavarolo, prima di una lunga gavetta nelle serie minori che lo avrebbe poi condotto alla maglia bianconera
- ai Mondiali del 2014: aveva 18 anni
- dov'era: giocava nella Primavera della Fiorentina, mentre l'anno dopo si sarebbe trasferito al Perugia per la sua prima esperienza tra i grandi
- ai Mondiali del 2014: aveva 9 anni
- dov'era: per il terzino oggi in prestito al Cagliari, quell'estate si sarebbe chiusa la sua esperienza giovanile all'Assago, per iniziarne una all'Accademia Inter, prima del passaggio definitivo all'Atalanta
- ai Mondiali del 2014: aveva 10 anni
- dov'era: durante l'ultima apparizione azzurra ai Mondiali, il difensore concludeva il primo anno del suo biennio nelle giovanili del Brescia, prima di far colpo sull'Atalanta con cui sarebbe diventato un professionista
- ai Mondiali del 2014: aveva 21 anni
- dov'era: un anno importante sicuramente per il terzino che, dopo le prime esperienze in B (l'ultima delle quali a Siena), nella stagione 2014/15 sarebbe riuscito a esordire in A con la maglia dell'Atalanta. Poi tanta altra gavetta in carriera e il salto tra i big
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: militava nel settore giovanile del Brescia e di lui si cominciava a parlare un gran bene tra gli addetti ai lavori. Con le Rondinelle debutterà in A nella stagione 2019/20, poi la firma col Milan e l'espatrio successivo direzione Newcastle
- ai Mondiali del 2014: aveva 17 anni
- dov'era: giocava nella Primavera del Cagliari, ma da quell'estate iniziò a fare la spola tra le giovanili e la prima squadra, facendo il suo debutto in Serie A a quasi un anno di distanza dal Mondiale
- ai Mondiali del 2014: aveva 19 anni
- dov'era: esordiente in Champions già a 16 anni, in quell'estate il centrocampista terminerà la sua esperienza col Milan dopo aver giocato la sua prima vera annata da professionista. Finirà al Benfica, prima di far ritorno in Italia
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: proprio nell'estate del Mondiale il centrocampista avrebbe passato la prima sliding door della sua carriera, trasferandosi dal settore giovanile della Lazio a quello della Roma, ma neanche con i giallorossi riuscirà a esordire tra i grandi. Sarà la scommessa vincente del Sassuolo con cui maturerà (prestiti compresi) prima di andare all'Inter
- ai Mondiali del 2014: aveva 16 anni
- dov'era: giocava nel vivaio del Milan. Fu quella l'estate in cui fu 'promosso' in Primavera, mentre nella stagione successiva arrivò la prima volta con i grandi. Anche su di lui è stato il Sassuolo poi a scommetterci, prima di passare alla Juve
- ai Mondiali del 2014: aveva 9 anni
- dov'era: dopo i primi passi nell'Helios Monterotondo, il giovanissimo centrocampista militava già nel vivaio della Roma. L'esordio tra i grandi arriverà, poi, nel maggio 2023
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: giocava nell'Under 17 della Juventus e già timbrava i cartellini a suon di gol. I bianconeri lo faranno poi debuttare in Champions nella stagione 2016/17
- ai Mondiali del 2014: aveva 8 anni
- dov'era: avrebbe festeggiato i nove anni pochi giorni dopo l'eliminazione dell'Italia, ma già faceva parte del settore giovanile dell'Inter, squadra con cui ha debuttato in Serie A 11 anni dopo
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: proprio in quell'estate, in Argentina, l'attaccante decise di lasciare il settore giovanile del River Plate per dedicarsi esclusivamente all'hockey su prato, di cui il papà era un campione. Solo due anni dopo sarebbe arrivato il Boca Juniors a tentarlo e a riportarlo nel mondo del calcio. Nel 2023 il suo arrivo in Italia, alla corte del Genoa, ma solo dopo il debutto già avvenuto in Nazionale
- ai Mondiali del 2014: aveva 20 anni
- dov'era: giocava nel Pescara (in Serie B), dove si era trasferito l'anno prima dalla Roma. Ma i giallorossi lo avrebbero ricomprato nell'estate successiva prima di rivenderlo al Sassuolo. In neroverde si è affermato, giocando poi per Inter e Napoli
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: faceva parte del vivaio del Sassuolo, la squadra che lo ha poi lanciato nel grande calcio, prima di andare a vincere lo scudetto col Napoli e trasferirsi successivamente all'Atletico Madrid e all'Atalanta
- ai Mondiali del 2014: aveva 13 anni
- dov'era: oggi è al Bologna, ma la sua maturazione è arrivata nel settore giovanile dell'Atalanta, club in cui giocava anche l'estate dell'ultima Italia ai Mondiali
- ai Mondiali del 2014: aveva 36 anni
- dov'era: si era ritirato dal calcio giocato l'anno prima dopo l'ultima annata annata al Sion e al contempo era diventato allenatore. Le prime avventure in Svizzera e al Palermo, poi ecco nell'estate del 2014 l'inizio del suo periodo greco all'Ofi Creta. Esperienza che durerà appena sei mesi, il tempo necessario però per vederlo all'opera in uno sfogo diventato virale durante una conferenza stampa