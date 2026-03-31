Bosnia-Italia, l'attesa LIVE: sale l'adrenalina

Bosnia-Italia ai playoff Mondiali, le news in diretta
È il giorno di Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali: in palio un pass per la rassegna estiva in Canada, Messico e Stati Uniti. Gattuso verso la conferma della formazione titolare vista in semifinale contro l'Irlanda del Nord: in attacco Kean-Retegui, Pio Esposito in panchina. Sulla corsia di destra Politano è favorito su Palestra. C'è anche Novak Djokovic per assistere al match: il tennista ha partecipato al pranzo tra le due federazioni. Nel frattempo atmosfera di carica e festa fuori dallo stadio di Zenica
in evidenza
La formazione ufficiale dell'Italia
Gattuso conferma le scelte pronosticate alla vigilia:
ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.
Gli italiani più preziosi all'estero
Quattro saranno protagonisti stasera, un altro sta giocando ora con l'Under 21 nel match di qualificazione all'Europeo contro la Svezia
Sai chi sono i calciatori italiani più preziosi che giocano all’estero?Vai al contenuto
Quindi, chi gioca?
A poco più di un'ora e mezza dal fischio d'inizio, si va verso la conferma della stessa squadra vista titolare nella semifinale playoff. Ciò significa Retegui-Kean in attacco e Politano a tutta fascia a destra. Esposito e Palestra saranno ancora soluzioni dalla panchina
Tifosi di tutte le età verso lo stadio
E non si pecca assolutamente di fantasia
Che atmosfera a Zenica
Da tantissime ore i tifosi bosniaci stanno creando una bellissima atmosfera a Zenica tra colori, sciarpe, parrucche e bandiere. Ora è comparso anche qualche fumogeno
Mancano due ore a Bosnia-Italia
Carichiamoci con la clip di Sky Sport, dove potete seguire il pre-partita con gli ospiti in studio e gli inviati da Zenica
Inizia Svezia-Italia Under 21
QUI potete seguire il liveblog del matchcon la cronaca e gli aggiornamenti in tempo reale, antipasto di Bosnia-Italia
Il calcio come spaccato di rinascita
Una bellissima storia sul significato che il calcio ha in Bosnia raccontata da Lucio Rizzica, su Sky Sport Insider, nella rubrica "Il novelliere"
La guerra, Zdenko e la Coppa del MondoVai al contenuto
Infantino: "L'Iran sarà al Mondiale"
Chi ha già guadagnato la qualificazione al Mondiale è l'Iran, la cui partecipazione però è stata messa in dubbio a causa della guerra in corso con gli Stati Uniti, uno dei tre Paesi ospitanti della prossima Coppa del Mondo. Il presidente della Fifa Gianni Infantino, oggi presente in Turchia proprio per l'amichevole tra Iran e Costa Rica, ha rassicurato sulla presenza della nazionale asiatica a giugno
Infantino: 'L'Iran sarà ai Mondiali e giocherà negli Usa come previsto'Vai al contenuto
Mancano tre ore a Bosnia-Italia
Under 21, Svezia-Italia LIVE
In questo martedì a forti tinte azzurre, c'è anche l'Under 21 di Silvio Baldini, impegnata in Svezia per le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2027. Fischio d'inizio alle 18.30, ecco le formazioni ufficiali
Svezia-Italia U21 LIVEVai al contenuto
C'è già un'Italia che festeggia
Si tratta della Nazionale Under 19 del Ct Alberto Bollini, qualificatasi per gli Europei di categoria in programma in Galles quest'estate. A Catanzaro è stato decisivo il pareggio 1-1 contro la Turchia. Il gol azzurro è stato segnato dall'attaccante del Borussia Dortmund Samuele Inacio
La stella nascente della Bosnia
La classe senza tempo di Edin Dzeko, ma non solo. Nella nazionale del CT Barbarez si sta prendendo sempre più spazio il talento di Kerim Alajbegovic, già decisivo nella semifinale contro il Galles. Ci parla di lui Federico Zancan su Sky Sport Insider
Quel talento alla Wirtz di Kerim AlajbegovicVai al contenuto
La sciarpa di un match storico
Bosnia-Italia, una partita che sarà storica in ogni caso per l'una o l'altra squadra. Un match da ricordare con una sciarpa speciale
Un cambio nei convocati di Gattuso
Il CT dovrebbe riproporre la stessa formazione titolare vista giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Ci sarà però un cambio tra i giocatori in panchina: Cambiaso dovrebbe prendere il posto di Scalvini, destinato alla tribuna
Atmosfera fantastica a Zenica
I tifosi bosniaci si divertono e sono già emozionati all'idea di vivere un momento simile. Nessuna ostilità al momento nonostante l'importanza della posta in palio. Anzi, in tanti approfittano dell'occasione per dimostrare il loro amore per l'Italia e per qualche squadra di Serie A
Stadio scomodo? No problem
In vendita all'esterno i cuscini per rendere più confortevole la visione della partita
Il filo che lega Italia e Bosnia
Il 2014 è stato l'anno dell'ultimo Mondiale dell'Italia e della Bosnia. Per Dzeko e compagni fu anche il primo nella storia del loro Paese. In attesa di stasera, un salto all'indietro lungo 12 anni
I destini incrociati di Italia e Bosnia: ricordate il 2014? Cosa faceva Dzeko e l'ultimo gol dell'Italia a un MondialeVai al contenuto
Come gioca la Bosnia
Aggressività, come testimoniato dal primato sui cartellini, ma anche freschezza e vivacità offensiva con le sue ali. Nel VIDEO, l'inviato Gianluigi Bagnulo spiega i punti di forza della squadra del Ct Barbarez
Che entusiasmo a Zenica
Il clima di festa continua e cresce sempre di più con l'avvicinarsi all'inizio del match. I tifosi di casa si vestono di gialloblù e si fanno sentire per strada
Ecco la camera ad altezza porta per i "gol-fantasma"
Già detto dell'assenza della Goal-Line Technology per stasera, saranno le telecamere del Var a entrare in azione nel caso di assegnazione o meno di reti dubbie
Ci si affida al totem
Bancarelle e gadget per le strade di Zenica in attesa della partita di stasera. Cappelli, sciarpe e una sola maglia appesa in alto, quella di Edin Dzeko, il trascinatore della Bosnia da 20 anni
Niente Goal-Line Technology a Zenica: le motivazioni
Per Bosnia-Italia mancherà uno strumento considerato ormai abituale dal pubblico italiano. Non si tratta però di un'eccezione e in ogni caso ci sarà la tecnologia necessaria in caso di "gol-fantasma". Ci spiega tutto nel video l'inviato Gianluigi Bagnulo
C'è un clima di festa fuori dallo stadio di Zenica
E' iniziata la festa fuori dallo stadio per il popolo bosniaco. C'è un'atmosfera bellissima e come ci raccontano i nostri inviati sono tutti molto accoglienti con gli italiani. Ecco la festa nella 'pizzeria Capri' di fronte lo stadio
Anche Djokovic al pranzo tra le due federazioni insieme a Gravina e Zeljković
Bandiere bosniache e caroselli a Zenica aspettando l'Italia
Col passare delle ore Zenica, sede di Bosnia-Italia, si colora sempre più di giallo e blu. Mentre aumenta il traffico, cresce il numero di auto che espongono le bandiere della Bosnia fuori dai finestrini. E sempre più passanti indossano la maglia della nazionale, coi nomi di Dzeko ma anche di Alajbegovic e Bajraktarevic. L'entusiasmo dei bosniaci è alle stelle, "stasera vi battiamo 3 a 0", promettono padre e figlio che hanno i biglietti per la partita ma prima hanno voluto recarsi nell'area dove si trovano l'hotel dell'Italia e la fan zone. Si parla di migliaia di persone in arrivo da tutta la Bosnia ma anche da Europa e Stati Uniti, punti d'arrivo della diaspora causata dalla guerra
Maxischermo e visite guidate, cresce l'attesa per Bosnia-Italia
Fuori dallo stadio Bilino Polje, stasera il cuore del tifo bosniaco a Zenica sarà l'arena Husejin Smajlovic. Qui c'è la fan zone e si lavora per l'allestimento di un maxischermo. Il palazzetto, che ospita le partite della nazionale bosniaca di basket e di pallamano, può accogliere fino a 10mila persone. Stasera radunerà buona parte dei tifosi bosniaci locali privi di biglietto. L'indicazione, oltre alle classiche norme di sicurezza, è quella di presentarsi coi colori giallo e blu dei Dragoni. Il palazzetto sorge in una zona in cui si trovano un centro commerciale e l'hotel Zenica dove alloggiano gli azzurri, che quindi si trovano esattamente all'interno dell'area in cui si stanno ritrovando i tifosi bosniaci e vengono allestiti i banchetti per la vendita di bandiere e sciarpe gialloblu. Ma nella città sono molti a organizzare la visione della partita. All'hotel Dubrovnik, uno dei più grandi di Zenica, saranno in 300 davanti a schermi e proiettore. C'è anche chi ne approfitta per far conoscere la città a bosniaci e italiani. La guida turistica Afan Abazovic organizza un giro turistico dalle 17 alle 18 in bosniaco e italiano. E ancora, dalle 16 alle 20 un locale offre panini gratuiti e alcuni stand caffè, dolci e succhi di frutta
Due tifosi italiani si ritrovano nel ritiro della Bosnia!
La storia di Claudio e Giovanni, due tifosi italiani che hanno prenotato l'hotel per la partita e si sono ritrovati... nel ritiro della Bosnia
Gattuso: "Abbiamo un Paese sulle spalle"
Il ct Rino Gattuso questa mattina ha parlato in esclusiva alla Rai in vista della finale dei playoff di stasera contro la Bosnia: "Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni - ha iniziato - perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l'ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l'abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra. I ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. Ti posso assicurare che faranno di tutto: c'è gente che darebbe la vita e l'anima per arrivare a questo obiettivo. Ti senti pressioni, ti senti un Paese sulle spalle e la responsabilità delle persone che ti circondano". CLICCA QUI
L'arrivo di Ceferin
L'arrivo di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, accolto dal presidente della federazione bosniaca Zeljković
Stasera non ci sarà la goal line technology
Non è la prima volta che accade perchè molte federazioni non sono attrezzate. Funziona così: se c'è la goal line technology allo stadio ed entrambe le squadre sono d'accordo a usarla si usa (ce l'hanno solo le nazionali più importanti). Se non c'è non si usa. Quindi cambia da campo a campo ma non è una novità che si giochi senza goal line technology una partita di qualificazione al mondiale/europeo. CLICCA QUI
Tonali e Gattuso, l'infinito in un numero
Un rapporto speciale che ha creato una storia speciale. Tonali e Gattuso non hanno mai smesso di sentirsi e questa intesa si vede direttamente in campo. Dove quell'8 sulla maglia è segno di un'eredità molto precisa. Ma anche molto voluta. CLICCA QUI
Nel ritiro della Bosnia: tranquillità ma già c'è entusiasmo
Con Gianluigi Bagnulo facciamo un salto nel ritiro della Bosnia. C’è grande tranquillità fuori dall'hotel e qualcuno ha già messo le bandiere della Bosnia sulle macchine: l’entusiasmo già si percepisce
Zenica, l'atmosfera che c'è fuori il ritiro dell'Italia
Con Peppe Di Stefano viviamo l’atmosfera che c’è fuori il ritiro dell’Italia. C’è tutto tranne che un clima ostile: ci sono alcuni tifosi della Bosnia pronti a salutare l’Italia. Il pullman degli Azzurri è già pronto
Dal meteo alle formazioni: le ultime su Bosnia-Italia
Le ultime notizie da Zenica con il nostro inviato Peppe Di Stefano. Sono soltanto 500 metri a dividere l’hotel degli azzurri, dove al momento sono in ritiro, dallo stadio. L’Italia dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2; 4-4-2 per la Bosnia. Nel VIDEO tutti i dettagli
Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 alla Bosnia
L'attesa è finita: l'Italia si gioca un posto al Mondiale. È il giorno della finale playoff contro la Bosnia, appuntamento alle 20.45 a Zenica per decidere chi giocherà la prossima edizione in estate in Nord America. Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, gli Azzurri puntano ancora sugli spareggi per accedere alla fase finale del torneo: ricordiamo purtroppo gli ultimi incroci contro Svezia e Macedonia del Nord, ma la storia della Nazionale ha registrato altri dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali. Sono 'solo' quattro i playoff tra i precedenti azzurri, che ammettono anche altre gare decisive affrontate nei gironi. Ma come era andata? Ecco il bilancio dal 1958 contro l'Irlanda del Nord a oggi contro la Bosnia. CLICCA QUI
Abodi stasera a Zenica: "In campo 60 milioni di italiani"
Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, sarà questa sera a Zenica a tifare Italia nella finale playoff contro la Bosnia che vale la qualificazione ai Mondiali. "In campo con gli undici giocatori saremo 60 milioni di italiani", promette Abodi a margine delle celebrazioni a Rozzano, nel Milanese, del 25esimo anniversario del Servizio Civile Universale. "Che succederà stasera - aggiunge il ministro Abodi - è difficile dirlo. Sarà una partita complicata, ma lo spirito deve essere quello dei giorni più nobili". Dopo due esclusioni consecutive, "c'è la voglia di andare a questi Mondiali, di giocarli, per cui ci affidiamo a tutta la squadra e a Gattuso in particolare", aggiunge senza lasciare spazio alle scaramanzie e ai pensieri negativi. "Cosa fare dovesse andare male? Non penso al fatto che possa andare male, penso che se andrà bene dovremo cercare di cambiare passo".
Bosnia, la gratitudine per l'Italia dopo l'amichevole del 1996
Con Gianluigi Bagnulo facciamo un salto indietro fino all'amichevole che si giocò tra Italia e Bosnia nel 1996. La Bosnia vinse 2-1, fu la prima vittoria in assoluto di questa nazionale che ritornava a vivere dopo una lunga guerra
Le altre gare
Alle 20.45
SVEZIA-POLONIA
Sky Sport Max
Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Federico Zancan
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio
KOSOVO-TURCHIA
REPUBBLICA CECA-DANIMARCA
Ore 24 (differita)
BOSNIA ERZEGOVINA-ITALIA
Sky Sport Calcio
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
Il pre e il post partita su Sky
Oggi, dalle 20 e dalle 22.45, spazio ad analisi e approfondimenti pre e postpartita con uno studio dedicato condotto da Sara Benci, che sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino
I giocatori che andranno in tribuna
- Caprile
- Coppola
- Cambiaghi
- Scalvini
- Scamacca
Politano: "Gruppo sano, Gattuso è un gran motivatore"
Il gruppo, Gattuso e la testa già a Zenica: parla Matteo PolitanoVai al contenuto
La Bosnia ha un pararigori: alla scoperta di Nikola Vasilj
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Sarà il francese Turpin ad arbitrare Bosnia-Italia
Il francese Turpin sarà l'arbitro di Bosnia-ItaliaVai al contenuto
Albertini: "In Bosnia senza paura, questa Italia ha qualità"
L'appello di Edin: "In piedi per l'inno di Mameli, noi grati all'Italia"
L'appello di Dzeko: 'In piedi per inno azzurri, non dimentichiamo l'aiuto dell'Italia dopo la guerra'Vai al contenuto
Italia, cosa facevano i giocatori di oggi ai Mondiali 2014?
Avevano 12, 14 o 15 anni: cosa facevano gli Azzurri di oggi ai Mondiali 2014Vai al contenuto
Bosnia, Barbarez: "Gattuso ha avuto una carriera migliore della mia"
Barbarez: 'Gattuso ha avuto una carriera migliore della mia'Vai al contenuto
Dzeko: "Per me è una partita speciale, servirebbe uno stadio come San Siro"
Bosnia-Italia, finale dei playoff: pre e post partita su Sky
Bosnia-Italia, stadio a capienza ridotta: poco meno di 9mila spettatori
Stadio a capienza ridotta, 500 tifosi azzurriVai al contenuto
Dimarco: "Video esultanza? Reazione istintiva durante un momento intimo"
Federico Dimarco è tornato sul video dell'esultanza post Galles-Bosnia: "Solo una reazione istintiva durante un momento intimo con le famiglie. Ho sentito Dzeko, che è un amico. Nessuna mancanza di rispetto verso la Bosnia o i bosniaci. Noi arroganti? Ma se abbiamo mancato gli ultimi due Mondiali…"
Dimarco spiega il video dell'esultanza: 'Reazione istintiva durante un momento intimo'Vai al contenuto
Stasera anche Djokovic in tribuna: il suo legame con le 'piramidi bosniache'
Ad assistere a Bosnia-Italia stasera in tribuna a Zenica ci sarà anche il fuoriclasse serbo. Cosa lega Novak Djokovic a quei luoghi famosi per le cosiddette 'piramidi bosniache'?
Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia: il legame speciale con le 'piramidi'Vai al contenuto
Vedere Bosnia-Italia dalla finestra? A Zenica si può!
Con Gianluigi Bagnulo siamo entrati a casa di Miki, un abitante di Zenica, che vedrà la partita direttamente dal salotto di casa. La finestra, infatti, ha un affaccio spettacolare sul campo che ospiterà il big match. Tutti i residenti della zona hanno smentito la voce secondo la quale stessero affittando i loro balconi di casa per 500 euro: si tratta di una foto fatta con l'intelligenza artificiale
Donnarumma: "Ho visto gli occhi giusti"
"La squadra è pronta, ho visto tutti con gli occhi giusti". Così Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale ha parlato alla vigilia della sfida che stasera attende l'Italia in Bosnia. "Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, a quello che abbiamo preparato. Vogliamo dare una gioia agli italiani"
'Ho visto gli occhi giusti', Donnarumma alla vigilia di Bosnia-ItaliaVai al contenuto
Gattuso: "Il campo? Pensare a queste cose è da deboli"
In conferenza stampa il ct ha parlato della scelta di giocare una partita così importante su un campo non in perfette condizioni: "Non dobbiamo pensare al campo -ha detto Gattuso- Quello è brutto per noi e per loro. Pensare a queste cose è da deboli. Ho visto il campo e per me può andare"
Gattuso: "Si vive per notti così"
Il ct della nazionale Gattuso ha parlato alla vigilia del match contro la Bosnia: "Se non si sente il formicolio prima di queste partite, conviene smettere. Vogliamo dare una gioia a tutti gli italiani"
Gattuso carica: 'Si deve vivere per notti simili'Vai al contenuto
Un tutorial per gli Azzurri: questa è la Bosnia
Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'ItaliaVai al contenuto
La rassegna stampa
Bosnia-Italia, le probabili formazioni
Il ct azzurro Gattuso intenzionato a confermare la squadra che ha battuto l'Irlanda del Nord, con la coppia Kean-Retegui davanti. Le probabili formazioni del match tra Bosnia e Italia che vale la qualificazione al mondiale
Bosnia-Italia, le probabili della finale playoffVai al contenuto
Bosnia-Italia, quando c'è il fischio d'inizio?
È il giorno della finale playoff Mondiali: questa sera Bosnia e Italia scenderanno in campo a Zenica per provare a staccare il pass per la competizione in programma quest'estate. Fischio d'inizio alle ore 20.45.