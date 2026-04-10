Partiamo proprio dall’attuale Under 21: Baldini ne è diventato il selezionatore il 17 luglio 2025, succedendo a Carmine Nunziata. La missione al momento è quella di raggiungere la qualificazione all'Europeo Under 21 del 2027: l’Italia è seconda nel suo girone alle spalle della Polonia: 21 punti (contro i 24 della Polonia) frutto di 7 vittorie e una sconfitta (proprio contro la Polonia) in 8 gare. 25 gol fatti (miglior attacco del girone) e 5 subiti (la Polonia solo 2). I gironi sono 9 in tutto: passano direttamente le squadre prime classificate di ciascun gruppo e la migliore seconda, mentre le altre 8 seconde dovranno passare dagli spareggi (in programma a novembre 2026) per gli ultimi quattro posti.

Quando mancano due giornate alla fine del girone, il secondo posto (almeno) dell’Italia è già aritmetico (Svezia e Montenegro terze hanno 10 punti). L’Italia deve affrontare ancora l’Armenia (1° ottobre), poi il 5 ottobre ci sarà lo scontro diretto con la Polonia, in casa.