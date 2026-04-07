Dati alla mano, i nomi sono quelli di Ahanor (Atalanta) ed Ekhator (Genoa) che hanno giocato almeno il 50% delle giornate di campionato. Nel caso dell'atalantino classe 2008, che ha appena debuttato nell'Italia U21 di Baldini, le sue 16 presenze in Serie A (delle quali 12 dall'inizio) lo rendono un caso eccezionale insieme all'attaccante rossoblù (ben 25 gare ma solo 5 nell'undici iniziale). Obbligatorio citare anche Camarda (17 partite e 7 da titolare col Lecce), ma è fermo da gennaio per un infortunio alla spalla. E gli altri? Tra coloro che sono scesi in campo in questo campionato l'altro più utilizzato è Venturino (Genoa e poi Roma) con 9 presenze, solo una manciata di minuti invece per Pessina (Bologna), Kouadio (Fiorentina), Lavelli (Inter) e Arena (Roma) oltre alla coppia Fini (Genoa) e Palma (Udinese) prestati in Serie B. In generale, considerando tutto il campionato, sono stati schierati dieci U19 italiani distribuiti in otto squadre. E complessivamente su 620 partite complessive di campionato ne hanno giocate solo 80 (35 quelle da titolari)