Serie A, quanto giocano gli italiani U19 (ma anche U20 e U21) nelle squadre di Serie AL'ANALISI
Introduzione
"Ma se noi facessimo giocare un Under 19 fisso in ogni squadra di Serie A da regolamento?". La proposta è arrivata da Luciano Spalletti, che al termine di Juventus-Genoa ha lanciato un assist per risollevare il calcio italiano dopo la terza eliminazione mondiale di fila. "Noi come Juventus saremmo costretti ad averne quattro a disposizione, per farne giocare uno, perché ne devi 'lavorare' quattro. Quattro per ogni squadra diventano un numero elevato…". Ma quanti sono oggi gli U19 (così come gli U20 e gli U21) che giocano titolari in prima squadra? E quanti club di A rispettano la 'mozione Spalletti'? Solo Atalanta e Genoa con Ahanor ed Ekhator rispondono presente tra gli U19: in generale ne sono stati schierati solo dieci distribuiti in otto club. Numeri in linea ma minutaggio in crescita con gli U21, tuttavia sono ben sei le squadre a non aver mai schierato un Under azzurro in campionato. Andiamo a vedere chi fa giocare (e quanto) i giovani italiani squadra per squadra
VIDEO: LA PROPOSTA DI SPALLETTI - IL PARERE DELL'AVVOCATO LUBRANO
Quello che devi sapere
Solo due U19 italiani protagonisti in Serie A
Dati alla mano, i nomi sono quelli di Ahanor (Atalanta) ed Ekhator (Genoa) che hanno giocato almeno il 50% delle giornate di campionato. Nel caso dell'atalantino classe 2008, che ha appena debuttato nell'Italia U21 di Baldini, le sue 16 presenze in Serie A (delle quali 12 dall'inizio) lo rendono un caso eccezionale insieme all'attaccante rossoblù (ben 25 gare ma solo 5 nell'undici iniziale). Obbligatorio citare anche Camarda (17 partite e 7 da titolare col Lecce), ma è fermo da gennaio per un infortunio alla spalla. E gli altri? Tra coloro che sono scesi in campo in questo campionato l'altro più utilizzato è Venturino (Genoa e poi Roma) con 9 presenze, solo una manciata di minuti invece per Pessina (Bologna), Kouadio (Fiorentina), Lavelli (Inter) e Arena (Roma) oltre alla coppia Fini (Genoa) e Palma (Udinese) prestati in Serie B. In generale, considerando tutto il campionato, sono stati schierati dieci U19 italiani distribuiti in otto squadre. E complessivamente su 620 partite complessive di campionato ne hanno giocate solo 80 (35 quelle da titolari)
Dieci gli U21 titolari, o quasi...
Tralasciando la categoria U20, dove incontriamo solo il viola Fortini, soffermandoci sugli U21 i numeri del campionato sono simili a quelli degli U19. Sono 10 gli Azzurrini di categoria distribuiti in nove squadre: se il minutaggio complessivo è in crescita, non tutti ricevono la stessa fiducia. Da una parte troviamo certezze come Palestra e Idrissi (Cagliari), Comuzzo e Ndour (Fiorentina), Pio Esposito (Inter), Bartesaghi (Milan), Pisilli (Roma) e Lipani (Sassuolo). Diversi invece i casi di Motta, titolare alla Lazio dopo l'infortunio di Provedel, e Marianucci prestato dal Napoli al Torino ma senza trovare continuità d'impiego. Il più utilizzato in assoluto è Palestra (30 presenze, 29 da titolare e 2.602 minuti totali) seguito da Bartesaghi (1.958') e Comuzzo (1.520'). E tornando alle 620 partite complessive di campionato, gli U21 italiani ne hanno giocate in totale 201 (120 da titolari)
Nessun Under azzurro per 6 squadre
A farne parte c'è la Juventus di Luciano Spalletti, ex CT della Nazionale che ha proposto un Under 19 italiano titolare in ogni squadra di Serie A da regolamento. "Ma poi chi diventa 'buono'? - aveva proseguito lo stesso allenatore a Sky -. Ci sta che venga fuori da una squadra sotto al livello delle big". All'appello dei club senza giovani azzurri rispondono anche Como, Cremonese, Parma, Pisa e Verona.
Analizziamo quindi nel dettaglio chi sono e quanto hanno giocato i giovani italiani (U19, U20 e U21) squadra per squadra in questo campionato
Atalanta
Under 19
- Honest Ahanor: 16 presenze (12 da titolare) - 1.015 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 1.015'
- Partite da titolare: 12 (su 16 presenze)
* Esclusi Scalvini e Bernasconi, entrambi nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Bologna
Under 19
- Massimo Pessina: 1 presenza (0 da titolare) - 82 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 82'
- Partite da titolare: 0 (su 1 presenza)
* Escluso Fabbian (prestato alla Fiorentina), nato nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Cagliari
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- Marco Palestra: 30 presenze (29 da titolare) - 2.602 minuti giocati
- Riyad Idrissi: 23 presenze (4 da titolare) - 767 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 3.369'
- Partite da titolari: 33 (su 53 presenze)
* Esclusi Prati, Sebastiano Esposito e Cavuoti (prestato al Bari), nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Como
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 0'
- Partite da titolari: 0 (su 0 presenze)
Cremonese
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 0'
- Partite da titolari: 0 (su 0 presenze)
* Esclusi Barbieri, Terracciano e Floriani Mussolini, nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Fiorentina
Under 19
- Eddy Kouadio: 3 presenze (0 da titolare) - 70 minuti giocati
Under 20
- Niccolò Fortini: 16 presenze (3 da titolare) - 530 minuti giocati
Under 21
- Pietro Comuzzo: 23 presenze (17 da titolare) - 1.520 minuti giocati
- Cher Ndour: 26 presenze (14 da titolare) - 1.338 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 3.458'
- Partite da titolari: 34 (su 68 presenze)
* Esclusi Fazzini e Fabbian, nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Genoa
Under 19
- Jeff Ekhator: 25 presenze (5 da titolare) - 642 minuti giocati
- Lorenzo Venturino (prestato alla Roma): 2 presenze (0 da titolare) - 38 minuti giocati
- Seydou Fini (prestato al Frosinone): 1 presenza (0 da titolare) - 31 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 711'
- Partite da titolari: 5 (su 28 presenze)
* Escluso Baldanzi, nato nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Inter
Under 19
- Matteo Lavelli: 1 presenza (0 da titolare) - 7 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- Pio Esposito: 29 presenze (11 da titolare) - 1.224 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 1.231'
- Partite da titolari: 11 (su 30 presenze)
Juventus
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 0'
- Partite da titolari: 0 (su 0 presenze)
* Escluso Miretti, nato nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Lazio
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- Edoardo Motta: 4 presenze (4 da titolare) - 360 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 360'
- Partite da titolare: 4 (su 4 presenze)
Lecce
Under 19
- Francesco Camarda: 17 presenze (7 da titolare) - 634 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 634'
- Partite da titolare: 7 (su 17 presenze)
Milan
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- Davide Bartesaghi: 25 presenze (21 da titolare) - 1.958 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 1.958'
- Partite da titolare: 21 (su 25 presenze)
Napoli
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- Luca Marianucci (prestato al Torino): 2 presenze (1 da titolare): 118 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 118'
- Partite da titolare: 1 (su 2 presenze)
* Esclusi Vergara e Ambrosino (prestato al Modena), nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Parma
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 0'
- Partite da titolari: 0 (su 0 presenze)
Pisa
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 0'
- Partite da titolari: 0 (su 0 presenze)
* Esclusi Angori e Bonfanti (prestato allo Spezia), nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Roma
Under 19
- Lorenzo Venturino: 7 presenze (1 da titolare) - 148 minuti giocati
- Antonio Arena: 2 presenze (0 da titolare): 21 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- Niccolò Pisilli: 18 presenze (8 da titolare): 863 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 1.032'
- Partite da titolari: 9 (su 27 presenze)
* Esclusi Ghilardi e Baldanzi (prestato al Genoa), nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Sassuolo
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- Luca Lipani: 17 presenze (8 da titolare) - 762 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 762'
- Partite da titolare: 8 (su 17 presenze)
* Esclusi Volpato e Pieragnolo, nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Torino
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- Luca Marianucci: 4 presenze (3 da titolare): 266 minuti giocati
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 266'
- Partite da titolare: 3 (su 4 presenze)
* Esclusi Prati e Casadei, nati nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Udinese
Under 19
- Matteo Palma (prestato alla Sampdoria): 5 presenze (1 da titolare): 115 minuti giocati
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 115'
- Partite da titolare: 1 (su 5 presenze)
* Escluso Bertola, nato nel 2003 e quindi Over 22 in stagione
Verona
Under 19
- nessuno
Under 20
- nessuno
Under 21
- nessuno
TOTALE
- Minuti concessi dagli U19 agli U21 italiani nella Serie A 2025/26: 0'
- Partite da titolare: 0 (su 0 presenze)