La storia del calcio è ricca di sfide decisamente ‘strane’. Non parliamo solo di gare ufficiali come quelle di Coppa o di Mondiali ed Europei ma anche di suggestivi e curiosi incroci estivi. Come quello andato in scena il 24 giugno del 1967 alle 18:00 davanti a 20.000 spettatori. Quel giorno, allo stadio Via del Mare di Lecce, arrivò infatti il Santos di Pelé