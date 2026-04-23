Atalanta-Lazio 1-1 (4-5 dcr)

22 aprile 2026, semifinale Coppa Italia

L'ultimo a entrare nel club, ma aveva già dato segnali con il rigore parato al Bologna alla terza partita da titolare in Serie A. Contro l'Atalanta si supera e i conti sono presto fatti: "Ha affrontato sei rigori finora, ne ha parati cinque. È impressionante", ha detto Maurizio Sarri dopo che il suo gioiellino l'ha portato in finale di Coppa Italia. Impressionante soprattutto l'esplosività con cui si fionda a deviare i tiri di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere