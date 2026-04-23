Tutti i portieri che hanno parato 4 rigori in una partita nella storia prima di Mottaclub da record
Introduzione
La sequenza dei rigori di Atalanta-Lazio proietta nel mito il giovanissimo Edoardo Motta, capace di parare addirittura quattro tiri dal dischetto: un'impresa che nella storia del calcio è riuscita a pochissimi. Duckadam vinse così una Coppa dei Campioni, Safonov fece dimenticare Donnarumma al Psg. Ma c'è anche chi ha fatto meglio: cinque rigori parati, uno in partita e quattro alla... "lotteria"
Quello che devi sapere
EDOARDO MOTTA
- Atalanta-Lazio 1-1 (4-5 dcr)
- 22 aprile 2026, semifinale Coppa Italia
L'ultimo a entrare nel club, ma aveva già dato segnali con il rigore parato al Bologna alla terza partita da titolare in Serie A. Contro l'Atalanta si supera e i conti sono presto fatti: "Ha affrontato sei rigori finora, ne ha parati cinque. È impressionante", ha detto Maurizio Sarri dopo che il suo gioiellino l'ha portato in finale di Coppa Italia. Impressionante soprattutto l'esplosività con cui si fionda a deviare i tiri di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere
HELMUT DUCKADAM
- Steaua Bucarest-Barcellona 0-0 (2-0 dcr)
- 7 maggio 1986, finale Coppa dei Campioni
Il "capostipite", il primo a cui inevitabilmente si pensa quando un portiere si prende la scena ai rigori con parate multiple. Lui ne parò 4 e lo fece in una finale di Coppa dei Campioni, regalando un sogno alla Steaua Bucarest che nel 1986 alza il trofeo superando dal dischetto il Barcellona. Su 8 tiri (quattro per parte) ne vengono segnati solo due, da Balint e Lacatus per i rumeni. Duckadam invece para quelli di Alexanco, Pedraza, Pichi Alonso e Marcos Alonso Pena (padre del Marcos Alonso ex anche della Fiorentina), ovvero tutti e quattro i rigoristi spagnoli.
MATVEI SAFONOV
- PSG-Flamengo 1-1 (3-2 dcr)
- 17 dicembre 2025, finale Coppa Intercontinentale
Era il vice di Chevalier, che a sua volta aveva indotto Luis Enrique a pensare di poter fare a meno di Donnarumma. Impariamo a conoscerlo bene quando consegna al Psg la Coppa Intercontinentale, diventando l’eroe dei parigini con 4 rigori su 5 neutralizzati. In partita, nei 90’ più supplementari, gli aveva segnato su rigore Jorginho, rispondendo al gol di Kvaratskhelia. Ai rigori De la Cruz apre la serie battendolo, poi però li prende tutti (a Saul, Pedro, Pereira e Araujo). Ad aggiungere quel tocco di "mito" in più l’aneddoto che vuole che abbia neutralizzato gli ultimi due dopo che si era fratturato una mano
ADRIAN SEMPER
- Cesena-Pisa 0-0 (1-2 dcr)
- 17 agosto 2025, trentaduesimi di Coppa Italia 2025
Era già successo, proprio in questa stessa edizione di Coppa Italia, ma al primo turno: avevamo già assistito a un’impresa come quella di Motta con protagonista il portiere del Pisa, che dopo lo 0-0 con il Cesena la decide parando i rigori in sequenza di Diao, Adamo, Arrigoni e Bastoni
RONWEN WILLIAMS
- Sudafrica-Capo Verde 0-0 (2-1 dcr)
- 3 febbraio 2024, quarti di finale Coppa d'Africa 2023
Il Sudafrica che dopo 24 anni torna in semifinale di Coppa d’Africa ha un solo eroe, ed è il suo capitano. Williams le prime tre volte si lancia alla sua destra e ne respinge tre: a Bebè, Semedo e Duarte. Poi va a sinistra, intuisce ma non ci arriva; all’ultimo, contro Andrade, di nuovo sinistra e fanno 4 parati su 5. Lo rivedremo al prossimo Mondiale…
CIARAN KELLY
- Sligo Rovers-Shamrock Rovers 0-0 (2-0 dcr)
- 14 novembre 2010, finale FAI Cup
Irlandese, classe 1980, carriera iniziata e chiusa allo Sligo Rovers regalandogli (e regalandosi) tre FAI Cup. Due consecutive (2010 e 2011), entrambe ai rigori. Nella finale del 2010 contro lo Shamrock Rovers ne para quattro. L’anno dopo si ripete… “a metà”. Il suo allenatore sa che nell’ambiente la sua fama di pararigori lo precede, specie dopo quello che ha combinato un anno prima, e lo manda in campo all’ultimo secondo dei supplementari della finale contro lo Shelbourne, con una mossa psicologica alla Van Gaal. Kelly ne para due e regala di nuovo la coppa ai suoi.
DANIEL BATZ
- Saarbrücken-Fortuna Dusseldorf 1-1 (7-6 dcr)
- 3 marzo 2020, quarti di finale di Coppa di Germania
Il piccolo Saarbrucken, club di quarta divisione tedesca, finisce sulle prime pagine dei giornali quando approda alle semifinali di Coppa di Germania eliminando il Fortuna Dusseldorf. Una delle favole che ogni tanto si leggono e che in questo caso passa dalla “lotteria” dei rigori dove Daniel Batz si esalta. A dire il vero, già nei tempi regolamentari il portiere del Saarbrucken neutralizza un rigore, al minuto 83. E al 90’, con i suoi avanti 1-0, sarebbe festa se il danese Zanka non pareggiasse all’ultimo secondo. Supplementari e poi una serie infinita di rigori (20) dove Batz allunga tutti i suoi 191 centimetri e ne para (altri) 4. L’ultimo, quello decisivo, a Zanka. "È assolutamente surreale - commenta a caldo l'eorico Batz - Se il dito non mi facesse così male, direi che sto sognando".
DENIS ONYANGO
- Mamelodi Sundowns-Cape Town City 1-1 (3-2 dcr)
- 30 ottobre 2021, finale MTN8
Coppa nazionale sudafricana, il portiere ugandese del Mamelodi Sundowns è l’eroe di una serie finale di rigori in cui in realtà vince chi sbaglia di meno: 14 rigori in tutto, solo 5 trasformati. Su quattro dei cinque falliti dal Cape Town City ci sono le manone di Onyango
JOSH CLARKE
- Celtic B-Rangers B 3-3 (4-3 dcr)
- 13 maggio 2023, finale Rangers Cup
Siamo a livello giovanile, ma un “derby” tra Rangers e Celtic non conosce categorie. Finale della Glasgow Cup 2023, si va ai rigori: ora immaginate, anche se si tratta “solo” di squadre B, cosa possa significare girare per la città il giorno dopo che hai parato 4 rigori ai rivali di sempre…