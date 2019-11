Gioia Liverpool: rimonta al 94'. Vince anche il City: i risultati della 11^ giornata

Ha rischiato di perdere fino a pochi minuti dal termine del match, ma alla fine il Liverpool è uscito dal campo dell'Aston Villa con altri tre punti. Una vittoria importantissima per i Reds, che hanno ribaltato gli avversari nel finale grazie alle reti di Robertson all'87' e al colpo di testa in torsione di Mane sull'ultimo calcio d'angolo della gara al 94'. Sotto nel primo tempo dopo la rete di Trezeguet, la squadra di Klopp ha incontrato più di qualche difficoltà per riuscire a rimettere in piedi una partita che a tratti è sembrata stregata. Per il Liverpool si tratta della decima vittoria in 11 partite di campionato (solo un pareggio in mezzo): i Reds rimangono ampiamente in testa alla classifica di Premier League con 6 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha vinto non senza problemi in casa contro il Southampton. Reduce dai 9 gol incassati dal Leicester, la squadra di Hasenhuttl ha imbrigliato a lungo gli uomini di Guardiola ed è passata in vantaggio nel primo tempo conWard-Prowse. Nella ripresa i cambi di Pep hanno dato i risultati sperati e i Citizens sono riusciti a vincere grazie ai gol di Aguero al 70' e Walker all'86'. All'Arsenal non è bastato Aubameyang: solo un pareggio in casa per i Gunners contro il Wolverhampton. A completare il quadro delle valide per la 11^ giornata giocate alle 16 le vittorie in casa di Brighton e Sheffield United contro Norwich e Burnley e il successo esterno del Newcastle sul West Ham.