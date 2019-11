José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham: "Sono emozionato"

L'ex allenatore dell'Inter, dopo le esperienze in Premier League sulle panchine di Chelsea e Manchester United, torna ad allenare in Inghilterra e prenderà il posto di Mauricio Pochettino agli Spurs: per lui contratto fino alla stagione 2022/23

Lo Special One riparte da una panchina… Special. Dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, un minuto prima delle 7.30 italiane il Tottenham ha ufficializzato José Mourinho come nuovo allenatore: avrà un contratto fino al termine della stagione 2022/2023. Il portoghese è fermo da quasi un anno: fu esonerato dal Manchester United il 18 dicembre 2018. Il Chairman del club Daniel Levy ha commentato così l’arrivo dell’ex allenatore di Inter, Real, Chelsea e Manchester United: “José Mourinho è uno dei più importanti manager del calcio. Ha una vasta esperienza, può ispirare le squadre ed è un grande tattico. Ha vinto titoli in ogni club che ha allenato. Crediamo che porter energia e convinzione nello spogliatoio”.

Mourinho: “Sono emozionato”

Le prime parole dello Special One da allenatore degli Spurs: “Sono emozionato per l’arrivo in un club con così grande eredità e passione dei propri tifosì. La qualità della squadra e dell’academy mi eccita. Lavorare con questi giocatori è la cosa che mi ha attratto”.