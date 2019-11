5/9

Mercoledì 11 dicembre, ore 21: BAYERN MONACO-TOTTENHAM



Dopo aver ospitato il Burnley (7 novembre), ancora un impegno tosto a metà settimana. Ultima gara del girone di Champions, in casa del Bayern primo nel gruppo (comunque vada la giornata precedente). Difficile possa trattarsi di uno spareggio per il primo posto, più verosimilmente (se non si sarà già qualificato prima) per il Tottenham si tratterà di consolidare il secondo. Ma gli Spurs giocheranno soprattutto per cercare di vendicare il terribile 7-2 dell’andata. Curiosamente, sulle panchine di entrambe le squadre ci saranno due allenatori nuovi