Premier League, il programma del Boxing Day su Sky Sport: c'è l'esordio di Ancelotti

La Premier League non si ferma mai, anche nelle feste natalizie: come da tradizione in Inghilterra si gioca anche a Santo Stefano. Un boxing day speciale, che vedrà il ritorno di Carlo Ancelotti. L'allenatore debutterà sulla panchina dell'Everton contro il Burnley. Tutto il programma della 19^ giornata su Sky Sport

Come da tradizione, il calcio in Inghilterra non si ferma mai, nemmeno durante le feste natalizie, con il tradizionale “Boxing Day” di Santo Stefano in Premier League. Tre le partite in onda mercoledì 26 dicembre su Sky Sport Football e Sky Sport Uno: alle 13.30 Tottenham-Brighton, alle 18.30 Manchester United-Newcastle e alle 21 il big-match Leicester-Liverpool, oltre a “Diretta Gol Premier League”, sempre sugli stessi canali, per seguire in contemporanea altri sei incontri in programma alle ore 16. Tra questi, anche Everton-Burnley, che segna il ritorno in Premier di Carlo Ancelotti.

Oltre al Boxing Day, la Premier League scende in campo anche il 27, il 28 e il 29 dicembre, per un totale di 11 partite in quattro giorni su Sky, tutte in diretta (3 live anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

Il programma completo del 26 dicembre (Boxing Day)

Ore 13.30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 15.30 Premier League Live (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 16 Diretta Gol Premier League (Everton-Burnley; Chelsea-Southampton; Bournemouth-Arsenal; Aston Villa-Norwich City; Crystal Palace-West Ham, Sheffield-Watford, diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 18 Premier League Live (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 18.30 Manchester United-Newcastle (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 20.30 Premier League Live (diretta Sky Sport Football e Sky Sport 24)

Ore 21 Leicester-Liverpool (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno, ANCHE IN 4K HDR con Sky Q satellite)

Ore 23 Premier League Live (diretta Sky Sport Football e Sky Sport 24)

Venerdì 27 dicembre

Ore 20 Premier League Live

Ore 20.45 Wolverhampton-Manchester City (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite)

Ore 22.45 Premier League Live (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Sabato 28 dicembre

Ore 13.30 Brighton-Bournemouth (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 15.30 Premier League Live (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 16 Newcastle-Everton (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 18 Premier League Live (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 18.30 Norwich City-Tottenham (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 20.30 Premier League Live (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 20.45 Burnley-Manchester United (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 22.45 Premier League Live (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Domenica 29 dicembre

Ore 14.30 Premier Show (Sky Sport Football e Sky Sport 24)

Ore 15 Arsenal-Chelsea (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite)

Ore 17 Premier Show (Sky Sport Football e Sky Sport Uno)

Ore 17.30 Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Uno)

Ore 19 Manchester City-Sheffield United (Sky Sport Football)

Ore 19.30 Premier Show (Sky Sport 24)

Ore 21 Premier Show (Sky Sport Football e Sky Sport 24)