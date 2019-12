Il capitano dei Toffees entusiasta per l'arrivo del nuovo allenatore: "E' un manager che quando parla lo ascolti. Avere uno come lui dovrebbe rendere orgoglioso tutto il club". Lo stesso Ancelotti ha poi smentito l'eventualità di acquistare un attaccante a gennaio: "Non ne abbiamo ancora parlato, ma quelli che abbiamo sono davvero bravi"

Buona la prima per Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton: 1-0 sul Burnley grazie alla rete a 10 minuti dal termine di Dominic Calvert-Lewin. Tra le novità apportate dal nuovo allenatore c'è stato l'utilizzo in fase difensiva di uno schieramento a tre, nel quale è stato impiegato il capitano Seamus Coleman. Allo stesso Coleman sono affidate nel post partita le prime sensazioni sull'arrivo di Ancelotti sulla panchina dell'Everton: "E' un allenatore che quando parla, lo ascolti. Quando entra in una stanza, ti rallegri. Come giocatore cerco di apprendere da ogni manager e rispetto tutti quelli che ho avuto, ma avere uno con i suoi risultati e con quello che ha fatto nel mondo del calcio dovrebbe rendere orgoglioso tutto il club. Noi calciatori dovremo assorbire tutto e imparare da uno dei migliori come lui. Speriamo che il suo arrivo possa darci una scossa".

"Appena i tifosi hanno visto entrare Carlo..."

Intanto sono arrivati i primi tre punti, per la soddisfazione di Ancelotti e dello stesso Coleman: "L'allenatore ha apportato alcune modifiche e penso che con la prestazione di oggi abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo lavorato sulla difesa a tre in settimana e mi sono trovato bene. Sono stato davvero felice di farlo e mi sono molto divertito". I ringraziamenti vanno però anche a Duncan Ferguson, che ha traghettato la squadra prima dell'arrivo di Ancelotti con ottimi risultati: "Nelle poche partite in cui ci ha guidato ci ha dato grande slancio. Ha ridato fiducia anche al pubblico poi, ovviamente, quando l'ambiente è positivo e i tifosi hanno visto entrare in campo Carlo Ancelotti, hanno cominciato a darci una grande spinta e sono stati determinanti per la vittoria".

Ancelotti: "Non ho richiesto un attaccante"

Intanto in Inghilterra si cominciano a fare i primi nomi in vista della sessione invernale di mercato per l'Everton. E alla domanda se avesse chiesto un attaccante per gennaio, Ancelotti ha risposto in questo modo: "No, non ne abbiamo ancora parlato ma di sicuro non ne abbiamo bisogno. Quelli che abbiamo sono davvero bravi e comunque non abbiamo ancora parlato di nulla. Abbiamo 3 partite importanti prima del mercato su cui dobbiamo concentrarci. Poi valuteremo se abbiamo bisogno di qualcosa oppure no".