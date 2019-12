Arsenal-Chelsea, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Derby di Londra nella 20^ giornata di Premier League. Prima partita all'Emirates per Arteta, fermato da un pareggio nel Boxing Day al suo esordio da allenatore dei Gunners. 4231 per lui con Lacazette di punta supportato da Nelson, Özil e Aubameyang. Difesa a tre per il Chelsea di Lampard, con Abraham al centro dell'attacco. La diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football dalle 15