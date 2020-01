Una partita da provare a recuperare a tutti i costi, per José Mourinho, che a un quarto d’ora dalla fine era sotto 1-0 contro il Southampton. Tensione sulle panchine, peggiorata quando il portoghese si è avvicinato alla panchina dei Saints per dire qualcosa ad un membro dello staff tecnico di Hasenhuttl e guardando le immagini pare anche che ne abbia approfittato per buttare l’occhio sugli appunti che stavano prendendo in panchina in quel momento. Un comportamento che era inizialmente sfuggito all’arbitro Mike Dean, ma non al quarto ufficiale che l’ha segnalato al direttore di gara che ha ammonito l’allenatore del Tottenham.

Il commento di Mou

Al termine della partita, a Mourinho è stato chiesto il motivo dell’ammonizione, che l’allenatore ha spiegato così: "Sono stato scortese, ma lo sono stato con un idiota. Meritavo chiaramente l’ammonizione. Appunti? Non saprei che dirvi".