Premier League, i risultati della 21^ giornata: Leicester, tris al Newcastle. Tottenham ko

Bel successo del Leicester in casa del Newcastle: le Foxes si confermano la seconda forza in Premier League. Il Tottenham di Mourinho cade in casa del Southampton e perde anche Kane per infortunio

Come di consueto, le festività natalizie non fermano la Premier League. Così dopo la giornata tradizionale del Boxing Day, si replica anche il primo dell’anno. Ad aprire il programma del 21° turno di campionato è stato l’anticipo tra Brighton e Chelsea.

Leicester, tris al Newcastle. Scivola il Tottenham

Quattro invece le gare giocate alle 16:00. Spicca il successo netto del Leicester in casa del Newcastle, utilissimo alla squadra di Rodgers per blindare il secondo posto indipendentemente dal risultato del Manchester City. L’uno-due firmato Perez e Maddison alla fine del primo tempo ha indirizzato la partita, chiusa poi dalla rete nel finale di gara di Choudhury. Non scatta in avanti invece il Tottenham, che cade in casa del Southampton: 1-0 il risultato maturato, per la rete di Ings al 17’.

Mourinho perde anche Kane

Non una buona giornata per gli Spurs che hanno perso anche Harry Kane per infortunio muscolare (al flessore sinistro). L’attaccante si è fatto male nel corso dell’azione del suo gol poi annullato per fuorigioco. Probabile una contrattura o una elongazione muscolare, nella migliore delle ipotesi, e rientro che si può ipotizzare in tre-quattro settimane. Kane è stato sostituito da Lamela al 75’ e ha lasciato lo stadio in stampelle: salterà la trasferta di Middlesbrough nel terzo turno di FA Cup e in campionato almeno i match con Liverpool in casa, Watford fuori e Norwich di nuovo in casa. Potrebbe rientrare fra un mese, nel big match del primo febbraio in casa con il Manchester City.

Vincono Watford e Aston Villa

L’ex Milan Deulofeu e Doucoure hanno dato i tre punti agli Hornets, rendendo vana la rete di Pedro Neto, anche lui vecchia conoscenza della Serie A (era di proprietà della Lazio). Vittoria in trasferta pesantissima dell’Aston Villa nello scontro diretto col Burnley in zona salvezza: Wesley e Grealish hanno segnato i gol decisivi, Wood nel finale la riapre ma non basta.

Premier League: i risultati della 21^ giornata

Brighton – Chelsea 1-1

10’ Azipilicueta (C), 84’ Jahanbakhsh (B)

Burnley – Aston Villa 1-2

27’ Wesley (A), 41’ Grealish (A), 80’ Wood (B)

Newcastle – Leicester 0-3

36’ Perez, 39’ Maddison, 87’ Choudhury

Southampton – Tottenham 1-0

17’ Ings

Watford – Wolverhampton 2-1

30’ Deulofeu (Wa), 49’ Doucoure (Wa), 60’ Neto (Wo)

Manchester City – Everton

ore 18:30

Norwich – Crystal Palace

ore 18:30

West Ham – Bournemouth

ore 18:30

Arsenal – Manchester United

ore 21:00

Liverpool – Sheffield

giovedì 2, ore 21:00

Classifica: Liverpool** 55, Leicester 45, Manchester City* 41, Chelsea 36, Manchester United* 31, Tottenham 30, Wolverhampton 30, Sheffield* 29, Crystal Palace* 27, Everton* 25, Southampton 25, Newcastle 25, Arsenal* 24, Brighton 24, Burnley 24, Aston Villa 21, Bournemouth* 20, West Ham** 19, Watford 19, Norwich* 13.

** due partite in meno

* una partita in meno