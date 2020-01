Tarda ad arrivare la prima vittoria in questo 2020 di José Mourinho. Dopo la sconfitta in Premier League il primo gennaio (1-0 sul campo del Southampton, con tanto di ammonizione per il portoghese), il Tottenham viene bloccato nel terzo turno di FA Cup dal Middlesbrough (squadra che gioca in Championship, seconda divisione inglese). Gli Spurs passano addirittura in svantaggio al 50’: Middlesbrough avanti a sorpresa con il gol di Fletcher, bravo a finalizzare un passaggio in profondità di Saville. A quel punto gli uomini di Mourinho si svegliano e trovano il pareggio del definitivo 1-1 con la rete di Lucas Moura su assist di Aurier. Lo Special One sarà quindi costretto a giocare il replay a Londra per provare a passare il turno.