Premier League: calendario e orari della 23^ giornata

Nel weekend del 18 e 19 gennaio sei i match di Premier, tutti da seguire su Sky Sport. In particolare, appuntamento domenica con la supersfida tra il Liverpool capolista e il Manchester United (dalle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, anche in 4K HDR con Sky Q satellite)

Un weekend tutto da gustare in Premier League, in campo per la 23^ giornata. E su Sky Sport ben 6 gli incontri, in onda tra sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Una due giorni che culminerà con la supersfida di Anfield tra il Liverpool capolista e il Manchester United, in quello che viene considerato il derby inglese. Liverpool sempre più lanciato verso la conquista del titolo, che marcia a suon di record in vetta la classifica con 61 punti, più 14 sulla seconda, il Manchester City, e con una partita da recuperare. Lo United, che punta alla qualificazione in Champions League, attualmente occupa la quinta posizione a quota 34, a 5 lunghezze dal quarto posto. Big-match in programma domenica alle 17.30, con la telecronaca di Massimo Marianella e il commento di Fabio Capello. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite). L’incontro di Liverpool chiuderà questo turno di Premier, che si aprirà sabato alle 13.30 con Watford-Tottenham.

Sabato 18 gennaio

ore 13, “Premier League Live” su Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 13.30, Watford-Tottenham su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 15.30, “Premier League Live” su Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 16, West Ham-Everton su Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 18, “Premier League Live” su Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 18.30, Newcastle-Chelsea su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Federico Zancan)

ore 21.15, Manchester City-Crystal Palace (differita) su Sky Sport Football (telecronaca Nicola Roggero)

Domenica 19 gennaio

ore 14.30, “Premier Show” su Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 15, Burnley-Leicester su Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 17, “Premier Show” su Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 17.30, Liverpool-Manchester United su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (telecronaca Massimo Marianella; commento Fabio Capello)

ore 19.30, “Premier Show” su Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)