Premier League: calendario e orari della 24^ giornata

Turno infrasettimanale in Premier League, squadre inglesi in campo tra martedì 21 gennaio e giovedì 23 gennaio per la 24^ giornata di campionato. Si inizia con ben cinque gare in contemporanea, tutte visibili su Diretta Gol per non perdersi neanche un'emozione. Tra le big impegnate nel martedì di Premier c'è il Manchester City, di scena sul campo dello Sheffield. Alle 20.30 ci sono anche Everton-Newcastle, Bournemouth-Brighton, Aston Villa-Watford e Crystal Palace-Southampton. Alle 21.15, invece, ci sarà il big match di questo turno: Chelsea- Arsenal. La gara sarà visibile su Sky Sport Football, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Il programma proseguirà mercoledì 22 gennaio, con Leicester-West Ham e Tottenham-Norwich (live su Sky Sport Football) alle 20.30. Alle 21.15, invece, scende in campo il Manchester United, impegnato a Old Trafford contro il Burnley (diretta su Sky Sport Uno). Chiude il 24° turno Wolverhampton-Liverpool, gara in programma giovedì 23 gennaio alle 21 (diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno).

Il programma della 24^ giornata

Martedì 21 gennaio

ore 20, “Premier League Live” su Sky Sport Uno (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 20.30, “Diretta Gol” su Sky Sport Uno con tutte le partite in contemporanea

Sheffield United-Manchester City

(telecronaca Paolo Ciarravano)

Everton-Newcastle

(telecronaca Andrea Marinozzi)

Bournemouth-Brighton

(telecronaca Riccardo Gentile)

Aston Villa-Watford

(telecronaca Gianluigi Bagnulo)

Crystal Palace-Southampton

(telecronaca Federico Zancan)

ore 21.15, Chelsea-Arsenal, in diretta su Sky Sport Football (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite e dalle 22.30 su Sky Sport Uno)

(telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol, solo per il primo tempo, Filippo Benincampi)

ore 23.15, “Premier League Live” su Sky Sport Uno

(con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

Mercoledì 22 gennaio

ore 20.30, Tottenham-Norwich City su Sky Sport Football

(telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 20.30, Leicester-West Ham

ore 21.15, Manchester United-Burnley su Sky Sport Uno

(telecronaca Nicola Roggero)

Giovedì 23 gennaio



ore 20.30, “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 21, Wolverhampton-Liverpool su Sky Sport Football e Sky Sport Uno

(telecronaca Federico Zancan)

ore 23, “Premier League Live” su Sky Sport Uno

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)