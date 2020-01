Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per Sergio Romero. Il portiere del Manchester United, dal 2015 in Inghilterra dopo l'esperienza in Serie A con la Sampdoria, è rimasto coinvolto infatti questa mattina in un brutto incidente stradale. Come riporta il Mirror, il giocatore ha distrutto la sua Lamborghini - dal valore di 170 mila sterline - schiantandosi contro il guardrail a bordo strada e finendo addosso a degli alberi. L'argentino, che viaggiava sulla Carrington Spur nei pressi del campo di allenamento dello United, è rimasto illeso nell'incidente, come fatto trapelare dai Red Devils. Romero, sceso in campo nove volte in questa stagione (sempre nelle coppe, mai in Premier), è riuscito addirittura ad allenarsi poi insieme al resto della squadra, all'indomani della sconfitta di Liverpool e nella prima seduta di preparazione alla sfida infrasettimanale, in programma contro il Burnley.