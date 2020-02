Liverpool, idea dei tifosi sui social: tesserare Gerrard per fargli alzare la Premier

Il campionato nella bacheca del Liverpool manca da 30 anni. Era il 1989/1990, non si chiamava ancora Premier League ma First Division e i Reds vinsero davanti ad Aston Villa e Tottenham. Poi tanti anni di successi in Europa tra Champions League, Supercoppe e Mondiali per club. In Inghilterra solo qualche coppa, ma nessun campionato vinto negli ultimi 30 anni. La Premer League, per il Liverpool, è diventata un'ossessione, che i Reds sono pronti a scrollarsi di dosso proprio in questa stagione. La squadra di Klopp ha ottenuto 24 successi e un pareggio nelle prime 25 partite ed è a 6 vittorie dal titolo. Un cammino da record che riporterà i Reds sul tetto d'Inghilterra per la prima volta dal 1989/1990. In quest'arco di tempo una leggenda del club come Steven Gerrard ha vinto tutto con il Liverpool, tranne la Premier League. Da qui la pazza idea dei tifosi: tesserarlo per le ultime cinque partite della stagione per fargli alzare l'unica coppa che gli è mancata nella sua straordinaria avventura con i Reds.

La campagna social per Steven Gerrard

Ma perchè proprio cinque partite? Il regolamento del campionato inglese prevede che un calciatore venga considerato campione solo in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze: cinque, appunto. A lanciare questa pazza idea è stato un tifoso del Liverpool con un post su Twitter, che ha raggiunto in poco tempo un numero clamoroso di like. Tutto il popolo dei Reds si è unito all'appello, condividendo l'idea e rilanciandola. E, soprattutto, chiedendo a Gerrard di liberarsi per tempo dall'impegno sulla panchina dei Rangers e raccogliere l'appello, partecipando alle ultime cinque partite e a una festa attesa per 30 anni. E, soprattutto, alzando l'unica coppa che manca nella sua straordinaria bacheca da leggenda del Liverpool.