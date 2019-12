E' la prima vittoria dei Rangers al Celtic Park. Per la squadra dell'ex Liverpool decidono le reti di Kent e Katic: ora la lotta al vertice della Scottish Premier League è serrata

E' una delle partite più attese nel mondo del calcio. L'Old Firm numero 420 nella storia tra Celtic e Rangers di Glasgow ha regalato un risultato che, a suo modo, rimarrà negli annali. Per la prima volta, infatti, i 'Light Blues' vincono al Celtic Park.

Un ambiente già caldo è reso rovente sul peso che questo match ha per le gerarchie della Scottish Premier League: le due squadre di Glasgow si giocano il titolo nazionale.

Tutte variabili che rendono la partita del Celtic Park una sfida di nervi. Ed è poco dopo la mezz'ora che ci sono due momenti dalla massima tensione. I padroni di casa falliscono un rigore con Christie al 33'. Un errore che pesa moltissimo, anche perché appena 3 minuti più tardi il classe '96 Ryan Kent riesce a sbloccare il risultato a favore degli uomini di Steven Gerrard. Un colpo duro per i biancoverdi, che prima dell'intervallo riescono comunque a tornare in partita: l'1-1 arriva al 42' grazie alla rete di Edouard.

Una sequenza di emozioni che non si frena nella ripresa, anzi, se possibile aumenta. E prima dell'ora di gioco arriva il gol decisivo: lo firma un difensore, Nikola Katic. Il 23enne mette in rete l'assist di Barisic e diventa l'eroe di giornata per la metà di Glasgow che tifa Rangers.

Una partita a dir poco sentita (come testimoniano i 9 cartellini gialli, compresi i due rivolti a Morelos, unico espulso della giornata) e che potrebbe dire molto nell'economia del campionato: i Rangers salgono a quota 50 punti, a meno due dal Celtic di Neil Lennon, che ha però una partita giocata in più.

A due giornate dalla fine, tutto può succedere.