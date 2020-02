Lampard: "Che uso si fa del Var?"

La scelta di non espellere Maguire, con 70 minuti da giocare in superiorità numerica, non è andata giù al Chelsea. A confermarlo le parole di Frank Lampard dopo il fischio finale: "Le decisioni di un arbitro possono condizionare la partita - la tesi dell'allenatore dei Blues - non è stato dato un cartellino rosso a Maguire: penso che la tecnologia nel calcio sia stata introdotta per risolvere questi problemi, no? Doveva essere espulso e questa scelta cambia l'andamento della gara". Persa per 2-0 dal Chelsea: "Non mi piace la sconfitta e, soprattutto, il modo in cui è arrivata: siamo in Premier League, non si possono concedere certi spazi - la delusione di Lampard - si è superiori all'avversaria solo quando si segnano i gol".