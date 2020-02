Chelsea-Manchester United 0-2: gol e highlights. Decidono Martial e Maguire

La squadra di Solskjaer, con un gol per tempo, vince 2-0 allo Stamford Bridge e sale a -3 in classifica dal Chelsea. Il Monday Night lo sblocca Martial in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa Maguire chiude i giochi. Due gol annullati ai Blues dal Var

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 0-2

45' Martial, 66' Maguire



CHELSEA (4-3-3): Caballero; James, Christensen (46' Zouma), Rudiger, Azpilicueta; Kanté (12' Mount), Jorginho, Kovacic; Willian, Batshuayi (68' Giroud), Pedro. All. Lampard

MANCHESTER UNITED (4-3-2-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Williams, Fred, Matic; Bruno Fernandes (92' Dalot), James (80' Pereira); Martial (91' Ighalo). All. Solskjaer



Ammoniti: Willian (C), Rudiger (C), Zouma (C), Fred (MU), Pedro (C), Williams (MU), Wan-Bissaka (MU)



