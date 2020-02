Premier League, calendario e orari della 28^ giornata: Ancelotti sfida lo United

La Premier League torna in campo per il turno numero 28, spalmato tra venerdì 28 febbraio e domenica 1 marzo. In una giornata di campionato priva di incroci tra le big, spicca la sfida del Goodison Park di Liverpool tra l’Everton di Carlo Ancelotti, 11° con 36 punti, ma sempre in corsa per un posto in Europa League, e il Manchester United di Ole Gunnar Solskaer, quinto a 41 e a tre lunghezze dal quarto posto che vuol dire Champions League. Squadre in campo domenica alle 15, con diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Otto le gare complessivamente in calendario a causa dei rinvii di Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal, visto che Villans e Citizens saranno avversarie domenica alle 17.30 nella finale di Coppa di Lega. A inaugurare il turno sarà l'anticipo del venerdì sera, con il Leicester terzo che fa visita al Norwich alle 21 (diretta su Sky Sport Football). Il sabato sarà aperto da Brighton-Crystal Palace, anticipo delle 13.30 tra formazioni che hanno un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Alle 16 va in campo il Chelsea, ospite del Bournemouth (diretta su Sky Sport Football). Alla stessa ora sono in calendario anche Newcastle-Burnley, incrocio tra due formazioni nella comfort zone della classifica, e West Ham-Southampton. Il Liverpool capolista sarà impegnato in trasferta a Watford, penultimo in classifica: start alle 18.30. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Completa il programma di giornata Tottenham-Wolverhampton, con fischio d'inizio domenica alle 15.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

ore 21 Norwich- Leicester diretta Sky Sport Football (telecronaca Federico Zancan)

SABATO 29 FEBBRAIO

ore 13 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 13.30 Brighton-Crystal Palace diretta Sky Sport Football (telecronaca Gianluigi Bagnulo; commento Roberto Gotta)

ore 15.30 “Premier League Live” diretta Sky Sport Football

ore 16 Bournemouth-Chelsea diretta Sky Sport Football (telecronaca Nicola Roggero)

ore 18 “Premier League Live” diretta Sky Sport Football

ore 18.30 Watford-Liverpool diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno anche in 4K HDR con Sky Q satellite (telecronaca Paolo Ciarravano)

DOMENICA 1 MARZO

ore 14.30 “Premier Show” diretta Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 15 Everton-Manchester United diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Massimo Marianella)

ore 17 “Premier Show” diretta Sky Sport Football

ore 17.30 Tottenham-Wolverhampton differita Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 19.30 “Premier Show” diretta Sky Sport Football