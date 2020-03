La squadra di Mourinho perde ai rigori in casa contro il Norwich e saluta la competizione. Caos al fischio finale: dalla tribuna arrivano insulti a Gedson Fernandes, autore dell'errore decisivo dal dischetto. Dier scavalca tabelloni e seggiolini per affrontare un tifoso, intervengono gli steward. Nelle altre due partite Manchester City e Leicester superano per 1-0 Sheffield Wednesday e Birmingham

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di José Mourinho e del Tottenham in FA Cup. Gli Spurs cedono ai calci di rigore in casa contro il Norwich e dicono addio alla competizione. Partita ricca di occasioni (19 conclusioni del Tottenham, 18 quelle del Norwich) e passata per 120 minuti prima di dare un verdetto. Al vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Vertonghen in avvio su assist di Lo Celso risponde il Norwich a 12' dalla fine con la rete di Drmic, il più lesto a raccogliere la respinta di Vorm sul tiro di McLean. Dal dischetto il Tottenham si scioglie davanti all'olandese Tim Krul, il portiere che Louis van Gaal fece entrare in campo con la maglia della nazionale orange solo per respingere i tiri dagli 11 metri ai quarti di finale dei Mondiali 2014 contro il Costa Rica. Rigori parati a Parrott e Gedson Fernandes, che sommati alla traversa colpita da Lamela spediscono il Norwich al turno successivo.

La festa dei giocatori del Norwich per il passaggio ai quarti di FA Cup - ©Getty

Insulti a Gedson Fernandes: Dier affronta tifosi sugli spalti Grande tensione al fischio finale al Tottenham Hotspur Stadium. Il mediano degli Spurs Eric Dier si è spinto sugli spalti, scavalcando le sedute e diverse file vuote, per affrontare testa a testa un tifoso che avrebbe insultato Gedson Fernandes, il centrocampista portoghese che ha sbagliato il rigore decisivo per l'eliminazione degli Spurs. A riportare la calma l'intervento di altri spettatori, sbalorditi dall'atteggiamento del centrocampista della Nazionale inglese. Nel video postato su Twitter da El Larguero, la tensione sul volto di Dier è palpabile: "È mio fratello" ripete riferendosi a Fernandes mentre gli steward lo allontanano dai tifosi.

City e Leicester, avanti con il minimo sforzo

Pronostico rispettato invece tra Sheffield Wednesday e Manchester City, con la squadra di Pep Guardiola che passa ai quarti grazie alla rete di Sergio Aguero in avvio di secondo tempo. Il centravanti argentino realizza ricevendo in area, aggirando un avversario e infilando alle spalle di Wildsmith. Centro che legittima un vantaggio territoriale manifestato nel primo tempo, quando la traversa nega il vantaggio a Marhez. Nel finale è una traversa di Otamendi a legittimare la vittoria. City ai quarti, alla pari del Leicester: le Foxes superano in casa un'altra squadra di Championship, il Birmingham. Vittoria firmata nel finale da Ricardo Pereira, che permette al Leicester il pass per il turno successivo, già acquisito nelle ore precedenti anche da Arsenal, Chelsea, Newcastle e Sheffield United. A completare il tabellone sarà la vincente tra Derby County e Manchester United, sfida in calendario giovedì sera. Le partite Tottenham-Norwich 1-1 (2-3 dcr) Sheffield United-Manchester City 0-1 Leicester-Birmingham 1-0 Le squadre già qualificate ai quarti Arsenal, Chelsea, Newcastle e Sheffield United Giovedì 5 marzo (ore 20.45) Derby County-Manchester United