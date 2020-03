Dopo la sconfitta contro il Chelsea, i giornalisti presenti in conferenza hanno chiesto un parere a Klopp sul tema Coronavirus: “Non mi piace che su questioni molto serie venga considerata importante l’opinione di un allenatore di calcio – ha risposto Klopp –. Quello che dice la gente famosa non conta, la mia opinione non conta nulla. Le persone che non sanno nulla, come me, non possono parlare di questi argomenti. Bisogna ascoltare chi ha le competenze e può dire alla gente cosa fare. Io indosso un cappello da baseball e ho la barba fatta male”. Una presa di posizione di grande responsabilità. Da applausi