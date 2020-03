Niente più stretta di mano in Premier League. È questa la decisione del campionato inglese, norma legata all'emergenza Coronavirus e alla sua diffusione. Sospeso quindi il tradizionale handshake tra giocatori, squadre e arbitri prima delle partite fino a nuova comunicazione. "Per motivi di salute e a partire da questo weekend", si legge nella nota del provvedimento preso "sulla base di un parere medico". Una restrizione sanitaria d'attualità non solo in Italia, quindi, come ha spiegato la Premier nella norma ribadita a tutti i club: "Il Coronavirus si diffonde attraverso le gocce del naso e della bocca, può essere trasferito alle mani e poi trasmesso tramite una stretta di mano". La massima divisione inglese continuerà ad applicare la parte restante del protocollo pre-gara, ma con una differenza sostanziale: "Entrando in campo, le due squadre continueranno ad allinearsi accompagnate dalla musica della Premier League, poi i giocatori della squadra di casa sfileranno davanti agli avversari senza stringere le loro mani".