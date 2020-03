L'attaccante brasiliano dell'Everton come il Fenomeno nei Mondiali 2002: mezzaluna in testa ed esultanza a braccia aperte in giardino dopo un gol. Il nuovo look esibito su Instagram

Ci sono tanti modi per trascorrere il tempo in quarantena, come quella imposta dallo stop alla Premier League. C’è anche chi decide di esibire un look diverso dal solito, come nel caso dell’attaccante dell’Everton Richarlison. Il 27enne acquistato nel 2018 dal Watford ha mostrato ai suoi follower sui social network il suo nuovo taglio di capelli: totalmente rasati con un ciuffo molto corto a mezzaluna nella parte anteriore. Uno stile che ricorda da vicino quello adottato dal connazionale Ronaldo nel 2002. Il Fenomeno lo esibì nella finale dei Mondiali 2002, giocati in Corea del Sud e Giappone, e portò bene: il numero 9 brasiliano segnò la doppietta decisiva contro la Germania e reaglò alla nazionale verdeoro il quinto titolo iridato della sua storia. Un'idea a sua volta ispirata a Cassius, noto come Smudge, uno dei personaggi principali della banda di Monica, serie di fumetti disegnati da Mauricio de Sousa creata nel 1961.

La stagione di Richarlison

Richarlison, 10 reti e tre assist in 27 gare di Premier con l’Everton di Carlo Ancelotti, ha mostrato la sua nuova acconciatura su Instagram taggando Ronaldo nelle sue stories e imitandone anche l’esultanza dopo un gol in una porta allestita nel giardino di casa: braccia aperte e indici puntati, come la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Un modello, in tutto e per tutto.